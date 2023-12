Clara García, la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados

Por Darío Schueri



Desde Santa Fe.- Los legisladores que integrarán la Cámara de Diputados de la Provincia a partir del 10 de diciembre prestaron juramento ayer en el marco de una ceremonia que se realizó "en dos tramos" en la Legislatura de Santa Fe a raíz de la disputa en torno a la banca 22 correspondiente a la oposición, que tenía como protagonistas a Rubén Giustiniani y a Palo Oliver. En ese marco, la socialista Clara García será desde el domingo la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe luego de ser elegida por sus pares para conducir el cuerpo por los próximos cuatro años. La legisladora cosechó elogios de los diferentes bloques y será acompañada por José Corral como vicepresidente primero y Sonia Martorano como vicepresidenta segunda.

Tras agradecer a los diputadas y diputados por el respaldo, García reinvindicó el espacio de la cámara baja “donde se van a debatir y decidir cuestiones trascendentes". "La gente, aún con enormes dificultades, ha confiado plenamente en un gobierno que obtuvo una mayoría inédita de votos y va a marcar mucho de lo que aquí trabajemos. Va a ser un gobierno transformador”, aseguró en relación a la próxima gestión de Maximiliano Pullaro. “La sociedad espera muchísimo trabajo, consenso y resultados para su vida” consideró respecto a las expectativas que se generan en el inicio de una nueva etapa institucional.

Tras memorar la figura de quien fuera su esposo, Miguel Lifschitz, se dirigió elípticamente hacia quien estaba en una banca a metros del estrado, el aún gobernador Omar Perotti, quien ayer juró como diputado provincial. En este escenario, García recordó que Lifschitz “hace cuatro años en este mismo lugar fue acusado de manera artera y falaz” -por supuestos vínculos con el delito- rematando con la máxima: “La vida pone las cosas en su lugar”. Seguramente Perotti presentía que ello iba a ocurrir, pero no por ello habrá dejado de tragar saliva.

En diciembre de 2019, después de jurar como gobernador y con Miguel Lifschitz a su lado en carácter de presidente del Cuerpo, Perotti dijo que venía a “cortar los vínculos del delito y el narcotráfico con el Estado”, entre otras veladas acusaciones a la gestión del esposo de quien hoy siendo su viuda desagravió.

En otro pasaje, García reivindicó el ejemplo de vida y legado de Lifschitz: “El Covid se llevó su vida, como la de tantos argentinos y argentinas, mientras esperaba su vacuna. Jamás hubiera hecho trampa”. “Por eso este estrado tiene para mí el enorme y profundo sentido ético de la política”, dijo. “En mi caso, por la memoria de Miguel y en el caso de ustedes, por la de sus propios líderes políticos, sociales y religiosos, honremos nuestra tarea”, instó a sus pares y reforzó: “Por ellos y por la enorme cantidad de gente que pasa tantas necesidades en este tiempo, honremos nuestra palabra”. También reconoció al presidente saliente, Pablo Farías, por “la cantidad y calidad de trabajo y la búsqueda permanente de consensos”.

La flamante presidenta confió en los “riquísimos debates” que vendrán en virtud de la presencia de “dos ex gobernadores -en referencia a Perotti y también a Antonio Bonfatti-, una ex vicegobernadora, ex ministros, ex intendentes, legisladores y legisladoras de experiencia, militantes partidarios de distintas pertenencias y personas que vienen de distintos sectores de la vida social y que han elegido el camino de lo público”.

La presidenta agradeció la presencia en el recinto de la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, los senadores provinciales Felipe Michlig y Paco Garibaldi; los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez, futuro ministro de Ambiente y Cambio Climático; el ex vicegobernador Juan Carlos Fascendini, y el histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza.



UNA JURA PARTIDA

Debido al diferendo que se produjo por la “banca 22” en la minoría de Diputados entre Fabián Palo Oliver y Rubén Giustiniani, el juramento de los diputados tuvo una primera etapa en horas del mediodía, y otra a las seis de la tarde. Finalmente, la Comisión de Poderes zanjó el conflicto otorgando la banca en disputa a Oliver en contra de la Resolución del Tribunal Electoral que había proclamado a Giustiniani. Inmediatamente, Oliver juró y ganó la pulseada que se abrió desde el mismo día de las elecciones del 10 de septiembre pasado.



GRANATA MARCÓ EL TONO

DE SU FUTURA GESTIÓN

Amalia Granata se abstuvo de votar a García como Presidente del Cuerpo por considerar que la elección de las autoridades de la Cámara “fue arbitraria y sin consensos, y me acabo de enterar quienes fueron los postulados para ocupar las vicepresidencias primera y segunda”, acusó la diputada Somos Vida, quien agregó que esa mecánica se había repetido durante los cuatro años en que fue diputada, y que “la voy a seguir denunciando”.

Granata pretendía la vicepresidencia segunda de la Cámara para su bloque, toda vez que en la categoría diputados obtuvo siete bancas después del frente Unidos que colocó las constitucionales veintiocho y el peronismo con diez; pero se decidió que ese sitial fuera para el peronismo, toda vez que el radicalismo (que forma parte de Unidos, que ya había ubicado a Clara García como Presidente representando al socialismo que obtuvo 14 bancas) se quedó con la vicepresidencia primera que será para José Corral.

En tanto, la ex ministra de Salud Sonia Martorano será la vicepresidente segunda del Cuerpo. Quedará para futuras crónicas detallar de qué manera se conformarán los subbloques, que a “prima facie” no permite que nadie ostente supremacías.

Además de Perotti, otro rafaelino que juró como diputado es el ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela y todavía ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach. "Hoy juré como diputado provincial. Un gran orgullo y un compromiso que se renueva. Como hago desde siempre, vengo a sumar trabajo, diálogo y toda mi vocación política para que Santa Fe se afiance en la senda del desarrollo con inclusión y oportunidades de progreso para su gente", afirmó en redes sociales.

En realidad fue llamativo observar prácticamente a medio gabinete de ministros del actual gobierno jurar en Diputado. Además de Perotti, Corach y Martorano (Salud) se encontraban Celia Arena (Gobierno) y Walter Agosto (Economía).