Mársico se encamina a presidir el Concejo

El recinto del Concejo Municipal tendrá hoy una sesión ordinaria por la mañana y una extraordinaria a partir de las 19:00 hs. que marcará el fin y el comienzo de mandatos de distintos concejales, aunque la gran incógnita gira en torno a la elección de autoridades que hasta ayer no estaba cerrada a pesar de las múltiples negociaciones. ¿Lo más probable? Que Lisandro Mársico, el dirigente del PDP y aliado del oficialismo que lideran Leonardo Viotti y Germán Bottero, sea finalmente el elegido para presidir el cuerpo legislativo para el próximo año. Tal vez el peronista Martín Racca se quede con la vicepresidencia 1º y Alejandra Sagardoy con la 2º.

Sin embargo, no hay acuerdos respecto a los cargos del secretario y prosecretario lo que deja la negociación general como incierta más allá de que Mársico cuenta, en todos los escenarios posibles, con mayores chances de suceder a Bottero desde la semana que viene. Franco Bertolin, actual secretario parlamentario, y Adrián Trigueros, prosecretario, están en discusión en el marco de las negociaciones. El concejal del PRO, Ceferino Mondino, quien en un momento sugirió la posibilidad de competir por la presidencia, ya dio un paso atrás en su pretensión al lograr acuerdos en la integración del Ejecutivo.

La definición de las autoridades de dará en la función parlamentaria nocturna, en la que no faltarán emociones. Es que se despedirán de sus bancas Leonardo Viotti, Germán Bottero y Miguel Destéfanis, quienes recibirán un reconocimiento, en tanto que Brenda Vimo se alejó a fines de octubre, 40 días antes antes de que finalice su mandato.

Esta tarde prestarán juramento los reelectos Mársico y Juan Senn, Augusto Rolando quien llega para completar el mandato de Viotti hasta finales de 2025, y Carla Boidi, María Paz Caruso y Mabel Fossatti, quienes resultaron electas en las elecciones de septiembre pasado. Mientras Mondino, Sagardoy, Racca y Valeria Soltermam cuentan con mandato hasta finales de 2025.

Así las cosas, el Concejo contará con un bloque de cuatro dirigentes del Partido Justicialista (Racca, Senn, Soltermam y Caruso) y seis de Unidos para Cambiar Santa Fe (Mársico, Mondino, Sagardoy, Fossatti, Rolando y Boidi). De este modo, el oficialismo del intendente Viotti tendrá mayoría en el cuerpo legislativo.



A LA MAÑANA

Desde las 9 se desarrollará la última sesión ordinaria para Viotti, quien actuará como miembro informante del proyecto de ordenanza que modifica el organigrama municipal, en lo que a priori será un rápido trámite legislativo.

"La Municipalidad de Rafaela se encuentra próxima al inicio de una nueva gestión de gobierno", plantea en los considerandos. "El gobierno entrante ha planteado sus lineamientos institucionales, así como de políticas públicas en las distintas temáticas que atañen a la gestión municipal. Por ello, se deberá adecuar la estructura del gobierno municipal, a fin de posibilitar una efectiva toma de decisiones con una mirada integral de las demandas ciudadanas e implementar procesos de fiscalización y auditoría que garanticen la transparencia de los actos de gobierno", agrega.

La nueva estructura contempla ocho secretarías:

1.- Privada de Intendencia y Comunicación.

2.- De Gobierno y Modernización.

3.- De Prevención y Seguridad.

4.- De Hacienda y Finanzas.

5.- De Desarrollo Humano y Salud.

6.- De Infraestructura, Servicios y Ambiente.

7.- De Educación y Cultura.

8.- De Desarrollo Económico, Innovación y Empleo.

Y cuatro subsecretarías:

1.- De Auditoría, Evaluación y Transparencia.

2.- De Desarrollo Urbano y Metropolitano.

3.- De Servicios Públicos y Ambiente.

4.- De Deportes y Recreación.

Cada una de estas áreas ya tiene a sus titulares definidos -ver páginas 8 y 9- en tanto que el actual fiscal, Daniel Fruttero, permanecerá en el Gabinete para cumplir un rol clave cerca de su sucesor, Matías Gentinetta. Otro dato vinculado a la conformación del equipo es que el área de Cultura dependerá de una coordinación, que estará a cargo de un empleado de planta permanente que reportará a la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio.

La iniciativa, de 16 carillas, establece en su artículo 2º que "los secretarios y subsecretarios son designados por el Intendente, quien los remueve y, en su caso, decide sobre sus renuncias".

La hoja de ruta para el nuevo Concejo será, a partir de la semana que viene y ya con nueva integración, abordar el Presupuesto 2024, cuyo proyecto fue presentado por Luis Castellano a finales de septiembre. Sin embargo, la futura secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, ya está trabajando en la adecuación a partir del nuevo organigrama de secretarías y subsecretarías. El objetivo será aprobar el proyecto antes de que termine el año.