Agustín Ghiotti tuvo un excelente año y logró el campeonato del Fiat 600 TZ

Por Víctor Hugo Fux



La disputa del "Premio Coronación" marcó el cierre de la temporada más exitosa en el historial de las Categorías TZ.

Las competencias, realizadas en el autódromo "Ciudad de Paraná", tuvieron un atractivo desarrollo y las definiciones de los títulos fueron apasionantes.

El rafaelino Agustín Ghiotti, quien llegó con las mejores opciones a esa prueba, hizo valer su mejor ubicación en el campeonato, para quedarse finalmente, con absoluta justicia, con el preciado título en el Fiat 600 TZ.

El piloto de esta ciudad tuvo un gran año en los competitivos "bolitas", sumando muy buenos resultados, que le permitieron acumular una ventaja tranquilizadora para encarar la instancia definitoria, en la capital entrerriana.

Con un planteo inteligente en la final y sin perder de vista la calculadora, Agustín pudo festejar una conquista largamente merecida en el cierre de una jornada que le permitió lograr su segunda victoria consecutiva y el subcampeonato a Gastón Daniele, el oriundo de Morteros.



NOTABLE LABOR

Agustín Ghiotti, con el número 99 en su máquina, fue protagonista desde que se inició el calendario y mantuvo un gran nivel a lo largo de todo el certamen.

Mostró un notable rendimiento en los tres escenarios que visitó la categoría a lo largo de 2023: los autódromos "Ciudad de Rafaela", "Parque de la Velocidad" (ambos en nuestra provincia) y "Ciudad de Paraná".

Su tarea consistente, al margen de algunas carreras puntuales en las que logró sumar los puntos deseados, lo condujeron hacia la obtención de su primer título en el automovilismo deportivo, nada menos que en una de las divisionales más competitivas de la provincia.

El rafaelino tuvo un medio confiable y eso resultó fundamental para inclinar la balanza cuando se ingresó en el terreno de las definiciones en una especialidad donde se ofrecen carreras emotivas y de finales electrizantes.

Es una consecuencia lógica de la marca paridad que identifica al Fiat 600 TZ, que tuvo un numeroso parque y varios postulantes al triunfo en cada una de sus presentaciones, por lo que el halago tiene un valor agregado para Agustín.

El flamante campeón, respondiendo a una consulta de La Opinión, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible que pueda obtener esta corona: "Al equipo Lance Competición por el gran auto que me entregó a lo largo de esta temporada; a toda mi familia por el apoyo incondicional y principalmente a mi papá que es mi fan número 1; a mis sponsor Me Visto Como Quiero, RE.NEU. SA, Amali Contenedores, Maxikiosco Keyla, Ferretería El Candado, Colorama Pinturas, Victoria Gas, Ghiotti Hnos. Agroservicios, Aplicar SA; y a todos los que me alentaron durante este año tan especial".



BICAMPEONES

En las otras dos categorías revalidaron los títulos que habían logrado en 2022 los pilotos Diego Melchiori en Fiat 128 TZ y Juan José Masello en TZ 1600.

Respecto del "Premio Coronación" que se disputó en el autódromo paranaense, así quedaron ordenadas las principales ubicaciones en las tres divisionales:

Fiat 600 TZ: 1° Gastón Daniele; 2° Federico Saba; 3° Alex Weppler; 4° Agustín Ghiotti y 5° Pablo Tedeschi.

Fiat 128 TZ: 1° Guillermo Diez; 2° Lautaro Carrel; 3° Brian Raimondi; 4° Lucas Canteli y 5° Matías Scaglia.

TZ 1600: 1° Marcos Palombizio; 2° Gustavo Olivera; 3° José Herrero; 4° Agustín Schneider y 5° Juan José Masello.