Se conocieron los ascensos en las categorías de la ACTC

Luego de su habitual reunión semanal, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), suministró el último comunicado de la temporada, en el que confirmó los ascensos de pilotos de las diferentes categorías a las inmediatas superiores.

El detalle es el siguiente:

Ascensos de TC Pista a Turismo Carretera: Tobías Martínez, Agustín Martínez, Facundo Chapur, Lautaro de la Iglesia, Rudi Bundziak y Sebastián Abella.

Ascensos de TC Mouras a TC Pista: Jeremías Scialchi, Ignacio Fain, Jorge Barrio, Gerónimo Gonnet, Blas Séfchek, Matías Cravero, Thomas Ricciardi, Ignacio Esquivel, Renzo Testa, Joaquín Ochoa, Baltazar Leguizamón, Alberto Jaime y Lucas Granja.

Ascensos de TC Pista Mouras a TC Mouras: Gastón Iansa, Faustino Cifre, Thomás Pozner, Benjamín Ochoa, Marco Dianda, Santiago Biagi, Nicanor Santilli Pazos, Manuel Borgert, Genaro Rasetto, Felipe Bernasconi, Joaquín Torres, Sebastián Gallo y Eugenio Provens.

Ascenso de TC Pista Pick Up a TC Pista: Lucio Calvani.

Ascenso de TC Pista Pick Up a TC Pick Up: Nicolás Impiombato.



VARIOS CAMBIOS

En el mismo comunicado se autorizan cambiar de marcas a varios pilotos, de acuerdo con este resumen:

José Manuel Urcera (Turismo Carretera), de Torino a Ford; Juan Cruz Benvenuti (Turismo Carretera), de Torino a Chevrolet; Valentín Aguirre (Turismo Carretera), de Dodge a Chevrolet; Marcos Quijada (Turismo Carretera), de Dodge a Chevrolet; Norberto Fontana (Turismo Carretera), de Torino a Chevrolet y Alejandro Weiman (TC Pista), de Torino a Dodge.