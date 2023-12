Delfino no seguirá en Río Cuarto

Si bien estuvo cerca de jugar la final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto no pudo con Deportivo Maipú, quien igualó el encuentro sobre la hora y avanzó al duelo decisivo.Después de lo que fue la eliminación y tras algunos días de espera, comenzaron las definiciones de cara lo que será una nueva temporada de la Primera Nacional.

La institución cordobesa comunicó que Iván Delfino decidió dar un paso al costado y así le puso punto final a su estadía en el Celeste.

“El Club estará eternamente agradecido a él y su cuerpo técnico por los logros conquistados durante estos meses de trabajo compartidos y por el profesionalismo con el que se desempeñaron diariamente y durante la competencia. ¡Nos devolvieron la ilusión un año más! Iván, Tulio, Pablo y Fede, les deseamos lo mejor en su futuro sabiendo que es parte de nuestra historia y que Estudiantes siempre será su casa. Gracias”, informó en una publicación Estudiantes.

El entrenador llegó en junio de este año y debutó con una victoria 1-0 sobre Temperley en condición de local. En total, el DT estuvo al frente del equipo en 24 partidos, donde obtuvo 13 triunfos, 7 empates y apenas 4 derrotas.



SAN MARTÍN QUIERE A BOVAGLIO

Tras una floja temporada y unas vacaciones, lo que queda del plantel de San Martín de Tucumán volvió a los entrenamientos a las órdenes del DT interino Ariel Martos ya pensando en la próxima temporada.

En cuanto al entrenador, en Ciudadela retomaron las conversaciones con el rafaelino Lucas Bovaglio, quién también estaría negociando con otros clubes y todavía no tendría decidido cuál será su destino. A su vez, en San Martín no descartan otras opciones como Roberto Sensini, Rubén Forestello y Facundo Sava.