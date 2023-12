Arbitros del Regional para la fecha decisiva

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer ayer las designaciones arbitrales para la sexta y última fecha del torneo Regional Amateur, que en la Región Litoral Sur tiene a los equipos de la Liga Rafaelina con expectativas de avanzar a la siguiente ronda. Recordemos que toda la jornada se jugará de manera unificada, el sábado a las 17 horas.

Este es el detalle de las designaciones: Zona 7, Ben Hur vs. Argentino de Franck, Julián Espíndola. Asistentes: Juan Bristiel y David Espíndola, todos de Venado Tuerto. Juventud de Esperanza vs. 9 de Julio de Arocena, Ezequiel Vega; asistentes Mauro Roldán y Jorge Toloza, todos de Rosario.

Zona 8: Peñarol vs. UNL de Santa Fe, Maximiliano Macheroni. Asistentes: Sebastián Osudar y Hugo Fleitas, todos de Rosario. Náutico El Quillá vs. Sp. Norte, Lucas Cavallero. Asistentes: Pablo Ramirez y Franco Campos, todos de Tototas.

Zona 9: Atlético San Jorge vs. Libertad de Sunchales, Maximiliano Manduca. Asistentes: Demián Carnevale y Agustín Velázquez, todos de Santa Fe. Ferrocarril del Estado vs. San Martín de Carlos Pellegrini, Jusuan Nicola. Asistentes: Sebastián Medina e Iago Supertino, todos de Esperanza.