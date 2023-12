12 años y medio de prisión a Emanuel S. acusado del abuso sexual de dos sobrinas

A partir de las 13.00 de la jornada de ayer, en medio de un clima de gran expectativa y mucha tensión que dominaba el ambiente en la sala 2 de los Tribunales de Rafaela -y como corolario del juicio oral desarrollado en los días previos-, se procedió a dar lectura a la sentencia en el proceso conocido como “Caso Ema”, en el cual Emanuel S., de 34 años, oriundo de esta ciudad fue juzgado -luego de haber pasado casi tres años en prisión preventiva- por un caso de abuso sexual que tuvo una resolución por parte de los jueces en primera instancia, pero que según sostuvieron los abogados defensores apenas concluida la audiencia de sentencia, "eventualmente apelarán" ante un tribunal de Alzada, por lo que el debate continuará ya ante otros jueces.

Como en el resto de las jornadas previas, estuvieron presentes en la sala el tribunal colegiado integrado por los jueces Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez, en tanto que Juan Gabriel Peralta participó por videoconferencia desde San Cristóbal. Por parte de la Acusación estuvo presente la fiscal de la sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 5, Dra. Favia Burella; acompañada en este juicio por la abogada del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Dra. Paola Pradolini -querellante-. En tanto que se encontraban también los abogados defensores de Emanuel S. los Dres. Juan Manuel Lovaiza, Alejandro Otte y Paola Domínguez.



SENTENCIA

La lectura de la sentencia en la causa “S. Emanuel César s/ abuso sexual”, comenzó pasadas las 13.20, cuando el Dr. Nicolás Stegmayer hizo uso de la palabra y decretó:

“Rafaela, 6 de diciembre del año 2023. En nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, este tribunal pluripersonal, por unanimidad, resuelve. Primero, respecto del acusado Emanuel César S., de nacionalidad argentina, nacido el 11 de octubre de 1989 en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, instruido, empleado, hijo de Alicia Riberi y de César Adrián S., con último domicilio en calle Washington de la ciudad de Rafaela, condenar como autor penalmente responsable de los delitos de: primer hecho, abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en número indeterminado, y abuso sexual con acceso carnal, reiterado en número indeterminado, artículo 119, párrafo primero, segundo y tercero Ley 25.087.

Siguió: “Segundo hecho. Abuso sexual, gravemente ultrajante, reiterado en número indeterminado, (artículo 119, párrafo primero y segundo del Código Penal, todo ello en concurso real, artículo 55 del Código Penal), a la pena de 12 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, con más accesorios legales y costas del proceso, (artículo 12, 29, inciso 3, y concordantes del Código Penal).

“Segundo. Absolver al acusado Emanuel César Suárez, respecto del delito de estupro agravado, (artículo 120, segundo párrafo, en función del artículo 119, inciso F del Código Penal, ley 25.087).

“Tercero. Establecer que el cómputo de la pena impuesta se determinará una vez quede firme la presente sentencia. Cuarto. Tener presente la reserva de recursos formulada por las partes durante el debate. Quinto. Disponer, ser resguardado el derecho de la víctima a ser informada y ejercer su opinión ante el juez de ejecución, cuando se sustancie cualquier planteo requerido por el condenado, todo conforme lo normado por el artículo 11 bis de la ley 24.360, modificada por la ley 7.335. Notifíquese, regístrese y líbrese, de las comunicaciones de ley y oportunamente archívese por la Oficina de Gestión Judicial y Policía de Jueces de primera instancia en lo general de este distrito, remitiéndose oportunamente al legajo correctivo a la unidad de control de ejecución de penas. Teniendo en cuenta que se ha cumplido con el objeto de la presente audiencia damos por finalizada la misma”.



LOS ABOGADOS

DE LA DEFENSA

Después de leída la sentencia, se vivieron momentos desgarradores en la sala debido al shock emocional de la esposa del imputado, Melisa G. y de su hermana Soledad S. quien más tarde dialogó con la prensa (ver subtítulo).

Por su parte los padres del ahora condenado, Alicia Riberi y César S. debieron esperar en la esquina de Tribunales –Brown y Alvear- ya que no les fue admitido su ingreso. En contraparte, el padre de las víctimas Alejandro S. se manifestó satisfecho con la condena frente a la consulta periodística.

Los abogados de la Defensa declararon a este medio que, “la primera impresión tiene que ver con qué se formuló un pedido de pena de 16 años por parte de la Fiscalía y 20 años de la Querella, basados en calificaciones legales y agravantes que fueron desestimados por el tribunal de juicio, con una escala que se acerca más al mínimo que al máximo”.

“Sin embargo –prosiguieron-, remarcamos la importancia de conocer los fundamentos de la sentencia para analizarlos detenidamente y eventualmente apelar, ratificando nuestro compromiso con la defensa de Emanuel y su inocencia”.

Por otra parte, los defensores se mostraron satisfechos en que Emanuel S. fue absuelto por el delito de estupro y no aplicaron la agravante de la convivencia. El estupro básicamente, es el aprovechamiento de la inmadurez sexual en menores de edad.



LA FISCALÍA

La fiscal de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Favia Burella, también hizo públicas sus opiniones de lo vivido a través de Prensa de la Fiscalía Regional 5.

En esas declaraciones, luego de la lectura del veredicto, la fiscal sostiene que, “si bien valoramos la condena impuesta, esperaremos a contar con los fundamentos del fallo para conocer qué fue lo que motivó la decisión del tribunal”. Al respecto, precisó que “en especial analizaremos por qué no se consideró acreditado el delito de estupro agravado que le endilgamos a Emanuel S.”.



LA HERMANA DEL

PROCESADO

Soledad S., hermana del ahora condenado Emanuel S., muy apesadumbrada por lo vivido, dialogó por extenso con los medios de prensa luego de conocida la sentencia, y sostuvo: “aquí hay una fiscalía que ha interferido en otro poder que es el de las personas que hacen las pruebas, como es la Cámara Gesell, porque eso pasó inadvertido y es gravísimo. Una Cámara Gesell o cualquier sistema para corroborar un hecho tiene que ser independiente del Poder, tanto de la defensa como de la querella o fiscalía. Acá la fiscalía pasó de largo, y hoy los abogados que siguen lo que es una corriente que hombre que se denuncia por abuso va y es condenado, esto no puede seguir ocurriendo porque teníamos todas las pruebas”, dijo.

Continuó: “Nosotros somos familias. Acá en esta sala de audiencias, la fiscal para justificar ese papelón jurídico que se hizo, trataron a toda la familia de abusadores porque dijeron que en la casa mía, donde yo vivía con mi mamá, con mi hermano, con mi hijo, se naturalizaban los abusos. Y eso es gravísimo. Porque en mi casa no se naturalizan los abusos. Yo como periodista cubrí un montón de casos y los papelones jurídicos que hubo hoy acá son gravísimos. Nosotros nunca hablamos, nunca dijimos nada, ni insultamos. A mí todo este tiempo como periodista me dijeron barbaridades hasta que me tenía que costar mi trabajo por utilizar los medios. Yo jamás utilicé los medios, si no, miren las pruebas, en las pruebas me remito”.

“Pero hoy –prosiguió Soledad S.- es un papelón más de la justicia porque mi hermano no es abusador, Emanuel no es abusador. Es inocente, lo defendemos con pruebas. Y esto se va a llevar hasta arriba porque violaron todo, el principio de inocencia y sobre todo una prueba fundamental que lo único que hicieron es soslayarla porque queda manchado todo el Poder Judicial”.

Consultada a qué hacía referencia, respondió: “la Cámara Gesell la tiene que hacer un poder independiente donde las psicólogas no deben tener instrucciones ni de defensa, ni de querella, ni de nadie. Y acá la Cámara Gesell lo dijo la misma psicóloga interviniente, que no utilizó el protocolo y el método que debió utilizar porque eran mayores de edad mis sobrinas, porque a todo esto son mis sobrinas las que acusan. Y sin embargo lo usó igual por pedido de un fiscal, que hoy es juez”.

“Digo –agregó-, esto no puede seguir pasando. Los pasos a seguir son otras instancias porque no nos vamos a quedar, esta familia hoy está quebrada, mi mamá está llorando, pero después de esto nosotros vamos a seguir. Porque todo lo que hicieron mal lo van a tener que respaldar con hechos. Porque para algunas cosas los médicos sirven. Los médicos que presentamos, no los presentamos para nada, los presentamos porque con las aberrantes cosas que denunciaron es improbable que no haya heridas y demás. Porque estamos hablando de una familia que iban con los padres. Por eso digo, todo esto acá no se termina. La familia de Emanuel va a seguir pidiendo justicia porque es horroroso lo que se acaba de hacer con él. Y estamos todos para seguir luchando por esto y para que realmente se conozca la justicia”.



COMUNICADO DE LA

ASAMBLEA FEMINISTA

La Asamblea Feminista Rafaela, dio a conocer un comunicado en la víspera, del cual aquí reproducimos un párrafo, donde manifiestan que, “la Asamblea Feminista Rafaela manifiesta su preocupación frente al tratamiento -social y mediático- de los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y violencia por motivos de género que transcurren en Rafaela”.