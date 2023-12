Servicios municipales por el feriado de este viernes 8

Este viernes 8 de diciembre será feriado nacional, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María, motivo por el cual algunos de los servicios municipales se brindarán con cambios.

Es el caso del transporte público de pasajeros que no contará con servicio el día viernes, sí lo hará el sábado de manera normal.

La línea telefónica 147 "Rafaela Responde" no contará con servicio hasta el lunes, solo se atenderán llamadas a través del contestador.

Respecto a la recolección domiciliaria de residuos, o también llamados de cocina, hoy, jueves por la noche no habrá recolección, y el viernes sí, nuevamente se retirarán los biodegradables.

En la recolección del patio no va a haber modificaciones, debiendo sacarse los residuos el domingo por la tarde noche.

El Cementerio estará abierto en el horario habitual para visitas, de 7:30 a 18:30. La administración permanecerá cerrada y habrá guardias mínimas en caso de sepelios.

El Eco Punto I (frente al Cementerio) y el nuevo Eco Punto II (avenida Italia 100 metros al norte de calle Normando Corti) estarán abiertos y con horario habitual, de 8:00 a 19:00, no así el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) que permanecerá cerrado.

Por último, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no contará con servicio el viernes, retomando el sábado por la mañana.