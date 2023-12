Uno por uno, quiénes son los miembros del gabinete que acompañarán a Viotti

El intendente electo, Leonardo Viotti, ya tiene confirmado al equipo de profesionales que conformarán su gabinete, comprometidos con el desarrollo y bienestar de la ciudad, y que asumirán en sus funciones de manera oficial el próximo 10 de diciembre. A diferencia de la gestión anterior que encabezaba Luis Castellano, en esta nueva etapa tendrá 8 secretarías (antes había 12) y 4 subsecretarías. Indudablemente, esta decisión no solo implicaría un ahorro político, sino también una reorganización para mejorar la eficiencia administrativa, recordando que el futuro intendente detalló que esta medida resultará en un ahorro sustancial, estimado en más de 160 millones a valores de hoy durante todo el año.

En este sentido, Rafaela se prepara para presenciar un momento trascendental en su historia con la asunción de Viotti, en un acto que se desarrollará este sábado 9 de diciembre a partir de la hora 20 en la Plaza 25 de Mayo.

En dicha ceremonia, Viotti asumirá su rol en el marco de una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal. Posteriormente, procederá a tomar juramento a los integrantes de su equipo de gabinete, marcando así el inicio de una nueva etapa para la ciudad. El evento será accesible para todos, ya que se transmitirá en vivo, a través de una pantalla gigante instalada en el lugar.

Cabe destacar, que dicho acontecimiento, simboliza no sólo un cambio de administración, sino también la apertura de una gestión, cuyo objetivo primordial, es el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Aquí está, estos son las nuevas 12 autoridades municipales que tendrá Rafaela a partir de la semana que viene, y para que los rafaelinos de a poco se vayan familiarizando con los futuros funcionarios locales:



GERMÁN BOTTERO, SECRETARIO

DE GOBIERNO Y MODERNIZACIÓN

Fecha de nacimiento: 09/10/1970. Formación Académica: 1994. Licenciado en Organización Industrial – Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela. 2022. Diplomado Superior en Historia Argentina del Siglo XIX - Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Experiencia Laboral: 2019/2023: Presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela. 2013/2017: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 2012/2013: Subsecretario de Innovación Productiva, dependiente de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe.

2007/2011: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 2003/2007: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 1999/2003: Concejal de la Ciudad de Rafaela. 2000-2010 / 2015-2017 / 2019-2023: Director del Instituto de Capacitación y Estudios para el

Desarrollo Local (ICEDEL).



JUAN MANUEL MARTINEZ SALIBA,

SECRETARIO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Fecha de nacimiento: 04/03/1982. Formación Académica: 2023 (en curso): Posgrado en Derecho laboral y con Posgrado en Procesal Penal con el 65% aprobado. 2011: Abogado egresado en la Universidad Nacional del Litoral. Experiencia Laboral: 2013/2015: Inspector administrativo de la Ejecución en el servicio penitenciario de la Provincia

de Santa Fe. 2018: Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (2015-2019), asumiendo como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, cumpliendo los dos cargos hasta finalizar la gestión. 2019/2022: Subdirector Ejecutivo de Seguridad Ciudadana. 2022/2023: Director de Seguridad y Monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe.



SILVINA ALEJANDRA BRAVINO,

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Fecha de nacimiento: 10/01/1975. Formación Académica: 1992. Perito Mercantil con orientación impositiva. Escuela Nacional de Comercio “Mario R. Vecchioli”. 2003. Contadora Pública por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Experiencia Laboral: 2022/2023: Coordinadora de Auditoría Contable en Grupo Cortassa S.A. 2021/2022: Responsable administrativa de la sucursal Rafaela en Cooperativa agrícola y ganadera Guillermo Lehmann.

2010/2021: Jefatura Contable en Expreso Santa Rosa S.A. 2008/2010: Jefatura Contable y Tesorería en Expreso Santa Rosa S.A. 2004/2008: Auxiliar de Tesorería y Finanzas en Electrónica Megatone S.A. 2001/2002: Auxiliar de Tesorería y Finanzas en 5’MPETENCIAS. 1998/2000: Auxiliar administrativo en Regional Trade S.A. 1994/1998: Cajera en Supermercado Pingüino.



GABRIEL ALEJANDRO CÁCERES,

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SALUD

Fecha de nacimiento: 28/02/1973. Formación Académica: 2020: Diplomatura inicial y avanzada en Diabetes. Sociedad Argentina de Diabetes. 2018: Posgrado de Cineantropometria. ISAK. Nivel 2. 2017: Posgrado de Nutrición Deportiva. Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. 2012-2013: Maestría en Gestión de Servicios y Sistemas de Salud. Instituto Lazarte. Rosario. 2005: Especialidad en Nutrición Médica. Universidad Barceló. Bs As. 2002: Especialidad en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. UBA – SATI. UDH Htal Británico de Bs As. 1999- 2001: Residencia en Terapia Intensiva. Htal Británico de Bs As. 1998: Título de Médico. Universidad Nacional del Nordeste. Experiencia Laboral: 2021/2023: Médico del área Legales de ART Prevención. Grupo Sancor Seguros- Delegado técnico. 2013/2023: Hospital Italiano de Rosario (HIR Centro y Sur) Sanatorio Nosti (Rafaela). Coordinador Médico del Equipo Multidisciplinario de Tratamiento de la Obesidad. Staff de Nutrición y Diabetes. 2021/2023: Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela - Staff Servicio de Soporte Nutricional. 2013/2023: Clínica Parra. Rafaela - Jefe Terapia Intensiva y Staff Nutrición y Diabetes.

2016/2019: Hospital Jaime Ferré. Rafaela - Coordinador Políticas Hospitalarias 2015(2018: CUDAIO - Coordinador Médico Cudaio Rafaela. 2012/2015: Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe - Coordinador Nodo Salud Rafaela.

2005/2013: Hospital Británico de Bs As - Coordinador Médico del Equipo Multidisciplinario de Tratamiento de la Obesidad. Staff de Nutrición.



NICOLÁS ASENSIO, SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y AMBIENTE

Fecha de nacimiento: 06/07/89. Formación Académica: 2007. Técnico en Construcciones egresado de la Escuela de Educación Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”. 2014. Ingeniero Civil egresado de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela. Experiencia Laboral: 2013/2023: Encargado de obras de infraestructura vial a lo largo del territorio nacional, por la empresa Vial Agro S.A.



NORMA BECCHIO, SECRETARIA

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fecha de nacimiento: 07/07/1963. Formación Académica: Profesora de Inglés - Instituto Superior del Profesorado Nº 2 de Rafaela. Traductora literario y técnico científico de inglés - Instituto Superior del Profesorado Olga Cossettini de Rosario. Diplomatura Superior en Ciencias Sociales con mención en gestión de las instituciones -FLACSO Becaria Fullbright (Programa de Intercambio de Profesores de Idioma en North Thurston School- USA). Agosto 1999 - Enero 2000. Becaria AMITY (Auxiliar docente en Humboldt High School- USA) Septiembre 1992- Junio 1993. Experiencia Laboral: 2012/2019: Directora de la EESO Nº 428 L. R. de Barreiro. 1990/2019: Profesora de Inglés de la EESO Nº 428.

1990/2019: Profesora de Inglés de la Escuela de La Plaza. 1996/2019: Profesora de Inglés de la EEMPA Nº 1007 Libertad. 1996/2010: Profesora de Inglés de la EESO Nº 204 Domingo de Oro.



PATRICIA IMOBERDORF, SECRETARIA DE

DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Fecha de nacimiento: 30/01/1976. Formación Académica: Contadora Público Nacional, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe. 2023: Maestría en Desarrollo Territorial, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Rafaela (tesis pendiente). 2009: Especialización en Comercialización Internacional, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe. 2009: Diplomatura en Gobierno y Gestión de Empresas de Familia, Universidad Empresarial Siglo XXI y el Banco Interamericano de Desarrollo. 2022: Diplomatura en Formulación de Proyectos de Inversión, Universidad de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería. Diplomatura en Liderazgo Industrial, Universidad Nacional de Quilmes (en curso)

Experiencia Laboral: 2021: Docente Diplomatura en Gestión Logística y Supply Chain, UTN Facultad Regional San Francisco, 2019/2022: Coordinadora de la Maestría en Negocios Internacionales, UCES, Rafaela. 2015/2023: Docente Titular Asociada de la cátedra de Toma de Decisiones Gerenciales en la carrera Dirección de Negocios, UCES, Rafaela.

2013/2023: Docente Titular Asociada de la cátedra de Logística en la carrera Licenciatura en Comercio Exterior, UCES, Rafaela. 2012/2016: Docente Titular de la cátedra de Marketing Directo en la carrera Licenciatura en Marketing, UCES, Rafaela. 2014/2018: Coordinadora Administrativa y de Proyectos de la “Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR)”, Rafaela. Agencia de Desarrollo Local. 2010/2013: Gerente de Marketing de “Rafaela Alimentos S.A.”, Rafaela. Frigorífico. 2009/2010: Supervisora Comercial de “Rafaela Alimentos S.A.”, Rafaela. Frigorífico. Cargo: 2007/2009: Gerente de Sucursales “Consultores de Empresas S.R.L.”. Empresa nacional dedicada a la búsqueda, selección y contratación de personal eventual. 2006/2008: Profesora de alemán en el “Instituto Argentino – Germano. Goehte”, de Rafaela. 2005/2007: Administrativa de Compras de “Frio Raf S.A.”, Rafaela. Empresa de Refrigeración Industrial. 2005: Censista del “Censo Nacional Económico 2004/2005”, Instituto Nacional de Estadística y Censos; y “Censo Nacional de Docentes 2004”, Ministerio de Educación. 2001/2003: Trabajo de investigación de mercados, relevamiento de información para “Infor consultores de información”, de Rosario; y para la Facultad de Ciencias Económicas, UNL, Santa Fe. 1998//2000: Auxiliar de Marketing – Auxiliar de Control de Calidad e Inspección de Procesos en “Amphenol-Tuchel Electronics GMBH”, Heilbronn (Alemania). Empresa dedicada a la fabricación de conectores eléctricos 2010/2023: Presidente y directora de la Pyme familiar “Imoberdorf Hnos. S.A.”.

2017/2023: Consultora del programa Expertos PyME del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 2006/2023: Trabajó como profesional independiente, Contadora Pública Nacional. 2015/2018: Asesoramiento y consultoría en formulación de proyectos y planificación estratégica.



IVÁN MATÍAS VIOTTI, SECRETARIO

PRIVADO DE INTENDENCIA Y COMUNICACIÓN

Fecha de nacimiento: 14/01/1981. Experiencia Laboral: 2003/2011: Empleado de comercio desde el 2003 hasta el 2011.

2011/2017: Comercio propio. 2017/2019: Secretario de la concejal Alejandra Sagardoy. 2019/2023 Secretario del concejal Miguel Destefanis.



SILVINA IMPERIALE, SUBSECRETARIA DE

AUDITORÍA, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

Fecha de nacimiento: 04/01/1971. Formación Académica: 1996: Graduada de Abogacía en la Universidad Nacional de Rosario. 2015: Egresada de la Escuela de Dirigentes de FEHGRA, en la USAL. 2017 Egresada de la Maestría dirigencial y formación de líderes de la UADE. 2019: Egresada de la Maestría Formación de Dirigentes y Líderes modernos de la Universidad Siglo21. 2023 Especialización en Economía y recursos públicos dictado por el Instituto de Formación Política del GCBA. Experiencia Laboral: 1996/2002: Socia en el Estudio Stano, Especialistas en Derecho laboral, Rosario. 2002/2008: Socia en el Estudio Racciatti, Hourquescos y Rourich, 2008/2016: Asesora en la gremial Empresaria CAPHREBAR (Cámara de Propietarios de Hoteles, Bares, restaurantes y confiterías de Rafaela). 2013/2020: Representante de la Región Litoral del Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEHGRA. 2016/2023 Presidente de CAPHREBAR. 2018/2023 Representante de la Región Litoral en el Departamento Laboral y de Política Social de la FEHGRA.



MARIA EMILIA VIDAL, SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Fecha de nacimiento: 09/06/1982. Formación Académica: Egresada - Colegio San José Rafaela. 2012: Arquitecta – Universidad Católica de Santa Fe – Arquitectura Santa Fe. 2018: Maestría en Desarrollo Territorial – Universidad Tecnológica Nacional Rafaela. (Tesis en curso). 2022: Maestría en Urbanismo. Universidad Nacional de Córdoba. (Tesis en curso). Experiencia Laboral:

2007/2012, Estudio de Construcción Irazabal, Rafaela, M.M.O., Marcelo Irazabal - Arq. Cecilia Ghilardi. 2012: auxiliar docente UCSF, Fac. de Arquitectura, Arquitectura III, Rafaela. 2013/2017, Estudio de Arquitectura Cuesta, ciudad de San Justo, Santa Fe. 2016/2017, Municipalidad de San Justo, Santa Fe, Area Planeamiento. 2017/2023: Estudio de Arquitectura Independiente. 2018/2023, Instituto Praxis. 20121/2023, Red de Innovación Local - Ciudades Eficientes.



HUGO MOREL, SUBSECRETARIO

DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Fecha de nacimiento: 18/09/1982. Formación Académica: 2000. Egresado de la escuela Nacional Luisa Raimondi de Barreiro. Rafaela, Santa Fe. 2010. Cursado completo de Ingeniería Mecánica en la UTN Facultad Regional Santa Fe.

Experiencia Laboral: 2015/2023: Emprendimiento propio que consiste en armado y venta de baterías Akku Energy

Desarrollo de proyectos de energías renovables. Actualmente en funcionamiento. 2015/2018: Presidente de la Sub Comisión de Fútbol del Club 9 de Julio. 2018/2023: Presidente del Club 9 de Julio. Logramos triplicar la cantidad de deportistas agregando disciplinas (actualmente 14), haciendo hincapié en lo social y lo inclusivo como eje fundamental. Se ordenó institucional y financieramente logrando el objetivo de volver a competir en el fútbol profesional (Ascenso al Federal A).



JUAN PABLO AVERSA, SUBSECRETARIO

DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTE

Fecha de nacimiento: 04/12/1991. Formación Académica: Egresado de la Escuela Técnica Nº 460 “Guillermo Lehmann”.

2023. Estudiante de la Licenciatura en Comercialización y Marketing. Experiencia Laboral: 2010/2023: Gerente comercial en la empresa Productos San Carlos. 2010/2023: Fundador de la empresa MSA Desarrollos Industriales.



MATIAS GONZALO GENTINETTA,

FISCAL MUNICIPAL

Fecha de nacimiento: 02/12/85. Formación Académica: Toda la escolaridad realizada en el Colegio San José de Rafaela.

2014: Abogado egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero – Departamento Académico Rafaela.

Mediador desde Febrero 2022. 2023: Diplomatura en Seguros en Universidad Nacional de Rafaela. Experiencia Laboral:

2004/2009: Trabajó junto a dos Productores de Seguros. 2009/2023: Jefe de Siniestro de la Agencia Rafaela de Seguros El Norte.

Este grupo de profesionales, llenos de entusiasmo y dedicación, se unen al equipo con la firme convicción de trabajar a la par de la comunidad. Su enfoque principal se centra en escuchar las necesidades de los vecinos, promover la participación ciudadana y aportar nuevas ideas para construir juntos un futuro próspero. Leonardo Viotti reafirma su compromiso de liderar un gobierno abierto, transparente e inclusivo. Invitamos a la comunidad a sumarse a este proyecto, donde la colaboración entre la administración municipal y los ciudadanos será clave para alcanzar las metas planteadas.