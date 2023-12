"En raza carne nos espera un 2024 con muchas expectativas"

El Calendario de Remates Raza Carne de la Cooperativa Guillermo Lehmann tiene una cierta expectativa y es esperado por los habituales compradores que acompañan a lo largo de todo el año.

En este 2023 se llevaron a cabo importantes remates que dejaron lavara muy alta en la Lehmann, y que, de alguna manera, invitan a redoblar la apuesta en el 2024.

"Fue un año muy particular el que vivimos, ya que las cuestiones climáticas pegaron fuertemente en el productor para poder hacerse de un vientre de un reproductor. De todos modos, el equipo de la Lehmann se preparó con tiempo y trabajó cada uno de los puntos a tener en cuenta en remates como estos para estar comprometido con cada uno de los eventos", dijo el Coordinador Comercial de Hacienda de la Cooperativa, Gastón Perrone.



PRINCIPALES DESAFÍOS

El primer gran encuentro de estos remates especiales se produjo en la feria de Emilia, en lo que fue la sexta edición del Remate de Cámara de Cabañas Santafesinas, que convocó unas 300 personas, aproximadamente.

En este evento, participaron 24 prestigiosas cabañas donde salieron a pista más de 200 reproductores, de genética Braford, Brangus, Angus, Limangus y Hereford. “Con el paso de los años, contar ya con una sexta edición nos genera un importante entusiasmo para encarar el año que viene con mucha más fuerza este evento", destacaba al respecto el funcionario de la Lehmann.

Luego, en la Sociedad Rural de San Justo, llegó el turno del gran Remate de Cabaña Don Pedro y Charabones, con otra extraordinaria convocatoria que obtuvo precios que se destacaron notablemente. “Esta tradicional muestra, que contó también con la participación de Cabaña Don Chiquito, reunió 280 reproductores de la mejor genética anfitriones, Angus, Braford y Brangus, todos criados a campo, en uno de los eventos más esperados del calendario de remates Raza Carne de la Cooperativa Guillermo Lehmann”, resaltaba en ese momento Perrone.

En el tramo final del año, y luego de haber llevado a cabo un extraordinario remate de Reproductores en Romang, con una hacienda notable, llegó el turno del Remate de Estancia La Carreta y Santa Lucía, en la Sociedad Rural de Vera. Dos entidades con un enorme prestigio no sólo en el norte de nuestra provincia, sino en todo el territorio argentino, y que volvieron a depositar su confianza en la Lehmann.



"UN AÑO MUY PARTICULAR"

"Finalizamos este 2023 con una vara muy alta y con muchas expectativas de cara al año que viene", marcó el Coordinador Comercial de Hacienda y añadió que "a lo largo de cada uno de estos eventos escuchamos las necesidades de los productores, ya sea en cuánto a la calidad que necesitaban para sumar un reproductor a su rodeo, como también todo lo que son las cuestiones financieras, en un año muy particular. Siempre el equipo actúa en consecuencia de lo que el productor necesita. Creo que la Cooperativa no podía estar ajeno a este momento y por eso nos vamos muy conformes con todo lo que hemos logrado este año", expresó Gastón Perrone.