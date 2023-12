Fernando Vilella ya tiene equipo y políticas para el agro: ¿qué objetivos maneja?

Fernando Vilella se presentó como el nuevo secretario de Bioeconomía. El exdecano y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) convocó a la prensa especializada, empresarios y productores para presentar a su equipo de trabajo y también, los principales desafíos de su gestión

"Le queremos dar una impronta distinta al sector y configurar una visión diferente que pretendemos que involucre, más allá de las pretensiones, el desarrollo. Bioeconomía es un concepto asociado al desarrollo territorial y eso tiene que ver con las transformaciones de la biomasa en distintos productos como los tradicionales, pero otros de mayores complejidades también", explicó.

Y agregó: “por otro lado, si podemos generar sistemáticamente mediciones en torno a la huella ambiental de los productos que están generando, vamos a poder generar la construcción de una marca país. Y los distintos pasos que daremos serán los de intentar identificar a Argentina con un país de productos generados amigablemente con el ambiente”.

Al referirse a su equipo y los lineamientos de trabajo, dejó en claro que todo tipo de restricción o regulación será parte del pasado: “no están autorizados para hacer todo lo que se vino haciendo este tiempo, que un día a un funcionario se le ocurría e inventaba el dólar soja, al otro día el dólar rabanito, etc. Eso es arbitrario y para que no ocurra una de las cosas que proponemos es que, tal como dice la Constitución, sea una atribución del Congreso”, indicó.

Si bien se manifestó en contra de las retenciones, en reiteradas oportunidades, aclaró que "son un área de Economía". Se sabe que la intención es ir reduciéndolas gradualmente, pero también pueden presentarse algunas alternativas para tal fin, como la implementación de un bono para que los productores puedan atesorarlos como eventual canje por el cobro de retenciones venideras.

Los ejes de trabajo, según detalló, serán cinco: visión federal con una nueva matriz exportadora; economías regionales, sustentabilidad y salud de las personas; sistemas productivos sostenibles, certificación marca país; duplicar exportaciones agrobioindustriales; más exportación, más inversión, más empleos de toda la gama de calidad; ciencia, tecnología e innovación como bases del cambio.



EQUIPO

Fernando Vilella aprovechó la ocasión para presentar a las personas que lo acompañarán en la secretaría de Bioeconomía. A priori, se trata de un "team" conformado por idóneos en la materia, con un alto nivel de tecnicismo y conocimiento.

Así, aparecen nombres como el de Pedro Vigneau (que presidió Aapresid y Maizar) y Agustín Tejeda (que pasó por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires como economista). Pero también hay figuras que ya han pasado por la función pública como Sebastián Alconada y Leonardo Sarquís, quien fuera ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Así, el equipo conformado por Vilella es el siguiente: Subsecretario de mercados agropecuarios, Agustín Tejeda; Subsecretario de bioeconomía e innovación, Pablo Nardone; Jefatura de gabinete, Pedro Vigneau y Germán Paats (asesor); Dirección de Producción Vegetal, Nicolás Bronzovich; Dirección de Producción Animal, Belisario Castillo; Dirección de Producción Lechera, Sebastián Alconada; Dirección de Producción Forestal, Sabina Vetter; Dirección de Control Agropecuario, Luis María Migliaro; Dirección de Negocios y Cooperación Internacional, Maximiliano Moreno; Tecnologías Digitales, Patricio Barbera; Bioenergías, Miguel Almada; Unidad de desregulación, Julián Echazarreta; Presidente del INTA, Juan Cruz Molina; Vicepresidente INTA, Beatriz "Pilu" Giraudo; Presidente Senasa, Pablo Cortese; Vicepresidente Senasa, Sergio Roberts; Consejo Federal Agropecuario, Leo Sarquís.



¿CORTOCIRCUITO CON CRA?

Horas antes de la presentación oficial del equipo de Bioeconomía, Confederaciones Rurales Argentinas había emitido un llamativo comunicado apuntando contra "los oportunistas que, tras un pasado oscuro, pretenden mimetizarse en un Gobierno nuevo; resulta sencillo saber quién es quién, somos pocos y nos conocemos mucho".

Sin dar nombres, los cañones apuntaron a la figura de Germán Patts, productor de cerdos en Tapalqué (incluso presidió la Sociedad Rural de ese distrito). Según trascendió, problemas financieros e incumplimientos por parte de su empresa, que perjudicaron a muchos productores, fue el motivo del enojo de CRA.

Precisamente Vilella fue consultado pos presentación sobre el asunto y, lejos de "calmar las aguas", le echó nafta al fuego. "Yo estoy de acuerdo con lo que dice CRA, hay que ser honestos; yo pensé que estaban hablando de ellos para sus productores que venden en negro, por ahí me equivoqué", declaró en forma irónica.

De esta manera, la relación comienza con el pie izquierdo entre el futuro funcionario y una de las entidades más representativas de los productores. La historia, recién comienza.