El Festival de Tango de Rafaela llega con una gran propuesta artística

El próximo viernes 8 y sábado 9 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival de Tango de Rafaela 2023, en instalaciones del Centro Metropolitano La Estación. Este está organizado por la Orquesta Típica El Arrastre y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela y cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.

En esta ocasión, se intentará convocar a la mayor parte de las instituciones y organismos en donde se realizan diversas manifestaciones artísticas relacionadas con el género del tango, como por ejemplo, la Orquesta Típica El Arrastre, la Orquesta Municipal de Tango, El Taller de Tango de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, cantantes acompañados por el Trío Malajunta, dirigido por Claudio Duverne, bailarines, los profesores de baile Julio Solari, Ani Fernández, Gonzalo Alonso y Mariel Robles, junto al Luciana Tourné Trío, oriundo de Santa Fe, Expresión Corporal, Artes Visuales, entre otras. Cabe destacar que Luciana Tourné Trío es cantante, actriz y profesora de música, egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Estudió comedia musical y participó en diversas producciones, eligiendo al tango como género para desarrollar su carrera.

El evento, que será conducido por Gerardo Zanoni, dará comienzo a las 20:00 con las clases de baile y, a partir de las 21:00, se presentarán las agrupaciones musicales. El cronograma es el siguiente:



VIERNES 8 DE DICIEMBRE

- Clase de baile, a cargo de Julio Solari y Ani Fernández.

- Presentación de Luciana Tourné Trío y del Trío Malajunta, con las voces de Paula Leonardi, Mariela Eier y Diego Tosello.

- Presentación del Taller de Tango de la Escuela Municipal de Música.

- Finalización con música grabada y milonga.



SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

- Clase de baile a cargo de Gonzalo Alonso y Mariel Robles.

- Presentación de la Orquesta Típica El Arrastre, con la voz de Macarena Vera.

- Presentación del Trío Malajunta con las voces de Morena Montiel y Omar Narváez.

- Presentación de la Orquesta Municipal de Tango con la voz de Andrea Steinberger.

- Finalización con música grabada y milonga.

Las entradas se encuentran a la venta en Marcucci música (Lavalle 78), Jalito, tiempo de café y amigos (Rivadavia 113), Escuela de Música Popular “22 de Noviembre” (Sargento Cabral 137) y Sindicato de Músicos de Rafaela.

El evento cuenta, además, con el auspicio de Pedrotti abogados, Radio Rafaela, Diario La Opinión y Centro Ciudad de Rafaela.





SOBRE LA “ORQUESTA TÍPICA EL ARRASTRE”

Se formó a principios de 2005, en Rafaela, siendo la idea fundamental de los músicos que la componen, la interpretación y proyección a la comunidad de la música de tango, sobre todo en la formación de orquesta.

Desde el momento de su debut en agosto de 2005, la Orquesta, aparte de sus actuaciones en su ciudad de origen, se viene presentando en distintas localidades de nuestra provincia, como Sunchales, San Vicente, San Jorge, y en Santa Fe, en la sala de A.T.E. casa España en septiembre de 2007.

Ya en el 2010, se concreta el anhelado proyecto de la edición del primer disco de la Orquesta, grabado en Buenos Aires con la producción artística de Ignacio Varchausky y el auspicio de TangoVía Buenos Aires; el mismo es fabricado y distribuido en todo el país y el exterior por EPSA MUSIC.

La presentación del disco de llevó a cabo en el mítico Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, en diciembre del mismo año.

Finalmente, en noviembre de 2011, se conoció la nominación del disco para la entrega de los Premios Carlos Gardel, en la terna “Nuevo Artista de Tango”, resultando la Orquesta ganadora de dicho premio, en diciembre del mismo año.

Ha tenido como directores invitados y compartido escenario con artistas de gran renombre dentro del género del Tango, como Ramiro Gallo y el dúo Salgán Falabella, el violinista, compositor y arreglador Fabián Bertero, Sexteto Mayor, el pianista, compositor y arreglador Nicolás Ledesma, Hernán Genovese, el Sexteto Meridional, entre muchos otros.

Ya en este 2015, la agrupación se presentó en la edición n° 10 de la Cumbre Mundial del Tango, realizada en los meses de febrero y marzo en la ciudad de Zárate (Provincia de Buenos Aires), y en el Festival de Tango de Rosario.

En 2016, 2017 y 2018, la orquesta sumó numerosas presentaciones en toda la región, actuando recientemente en la ciudad de Santo Tomé, participando en ciclos culturales como el Centro Cultural “La Obra”, en Rafaela, y también abriendo la música del Tango a lugares en los cuales no es habitual escuchar grupos de ese género, como por ejemplo el pub “La Mula”, “Faber Libros”, etc.

Durante los años de pandemia, la Orquesta produjo varios proyectos audiovisuales, algunos realizados de manera remota y otros de manera presencial, éstos últimos como parte de un proyecto del INAMU (Instituto Nacional de Música), estrenados con motivo del décimo sexto aniversario del debut de la agrupación.

En 2022 celebró el 17 aniversario de su debut actuando en el Teatro Lasserre con las voces invitadas de Esteban Riera y Valeria Tomasini, de la ciudad de Buenos Aires.

Recientemente, en agosto de 2023, realizó un concierto por el 18 aniversario de su debut, contando como artista invitado al cantor argentino Leandro “Negro” Falótico.

La actualidad encuentra a la orquesta en un proceso de renovación y formación de nuevos músicos, sembrando a futuro para que el Tango tenga asegurada su continuidad, estimular el estudio de instrumentos musicales que prácticamente se habían perdido en nuestra zona y continuar disfrutando del gran espectáculo que significa ver una Orquesta Típica en vivo.



SOBRE LA ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO

Este organismo, que depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, basa su repertorio principalmente en los grandes creadores de la “época de oro” del Tango: Aníbal Troilo,Pedro Laurenz, Pedro Maffia, Mariano Mores, Julián Plaza, Osvaldo Pugliese y algunas composiciones del revolucionario Astor Piazzolla, son abordados con arreglos renovados y originales.

También se ha trabajado en la difusión de compositores considerados “vanguardistas” del género. De la década del 70 en adelante, hubo una serie de compositores contemporáneos a Astor Piazzolla que desarrollaron una importante obra musical que no fue lo suficientemente difundida y reconocida.

Teniendo por interés rescatar este tipo de composiciones, la orquesta las incorporó a su repertorio tradicional, con un manifiesto éxito entre los espectadores.



SOBRE LA REMO TANGO - ORQUESTA JUVENIL DE TANGO

Este taller se inició en el 2018 en el marco curricular de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni. Está destinado a que el alumno configure su formación y capacitación en relación al contexto socio-cultural en el que va a desempeñarse a lo largo de su vida profesional.