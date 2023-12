El intendente Luis Castellano compartió anoche una charla abierta con el periodista y escritor, Edgardo Peretti en la que repasó sus 12 años de gestión, a modo de balance y legado, al frente del Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela en tanto que en la platea se encontraban sus familiares, funcionarios actuales y ex integrantes de gabinetes anteriores, representantes de diversas instituciones, el senador provincial Alcides Calvo y el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach.

“Ser Intendente de Rafaela es lo más maravilloso que me pasó en la vida”, afirmó Castellano, en el marco de un conversatorio que se desarrolló sobre el escenario el Cine Teatro “Manuel Belgrano”. Tras definir a Rafaela como la "mejor ciudad del mundo", el titular del Ejecutivo local abordó durante una hora ejes de su gestión tales como transformación, identidad, cercanía, oportunidades, proyección y nuevas agendas; temas que se encuentran reflejados con detalles en un libro que fue presentado en el encuentro.

Pero Castellano evitó referirse, durante la conversación con libreto y guión, a la problemática de la inseguridad que marca el final de su tercer mandato con duros reclamos de vecinos de distintos barrios y ante cierta pasividad de la Federación de Entidades Vecinales.

A cuatro días de dejar el cargo, Castellano consideró que "la cercanía es clave para la gobernabilidad". La puesta de la conversación fue sobre el escenario con el mobiliario de la Biblioteca Municipal "Lermo Rafael Balbi". Pero también se utilizaron tramos de una entrevista al intendente efectuada en el Complejo del Viejo Mercado que podía verse en una pantalla gigante.

“Me llevo todo lo que aprendí, que me permitió ejercer como intendente y que tengo ganas de transmitir a otras personas que están empezando. Rafaela tiene una marca en el país y hay que cuidarla”, manifestó Castellano, quien ya reconoció que desde la semana que viene volverá a trabajar en su estudio de arquitectura y comenzará a darle forma a su consultoría de asuntos públicos con la que asesorará a presidentes comunales e intendentes sobre gestión de proyectos y planificación urbana (a modo de chascarrillo, alguien preguntó si lo contratarían desde la Municipalidad de Rafaela).

En ese contexto el intendente sostuvo diálogo persona a persona en donde abordó temáticas referidas a las obras hechas y las pendientes. En la primera columna mencionó a la primera gran obra que inauguró en sus primeros meses como jefe del Ejecutivo local. "Fue el pavimento de Luis Maggi. En ese momento los vecinos agradecieron y me dijeron que con la obra los chicos podían ir en bicicleta por la calle, o que podían colgar la ropa en el patio", recordó. Después, dijo que los proyectos de infraestructura más importante concretados en sus 12 años son la Variante de la Ruta 34, el desagüe de calle Tucumán, el Hospital regional y el nuevo acueducto.

En la columna de pendientes, admitió cierta frustración por no haber podido avanzar con la refuncionalización de los ex Almacenes Ripamonti, la obra de cloacas en el sector norte de la ciudad y la renovación de las veredas de bulevar Santa Fe y la Plaza 25 de Mayo. Y entre los grandes proyectos para el futuro no dudó en incluir al Eco Parque y al de desarrollo del sector productivo en el lado oeste de la ciudad.

Ante un auditorio con 350 personas aproximadamente, Castellano se refirió al "duro desafío" que representó afrontar la pandemia; el establecimiento de Rafaela como ciudad de eventos; el vínculo con las vecinales y las instituciones que trabajan en distintos ámbitos; el sistema universitario y todos los programas educativos que acompañan la formación de las y los jóvenes en todos los niveles; los procesos de capacitación generados para insertar, en coordinación con las empresas, a rafaelinas y rafaelinos en el mundo laboral; los proyectos a concretar; las acciones que en materia ambiental vienen posicionando el nombre de Rafaela como referencia a nivel nacional e internacional; su vida política, su relación con la gente y su futuro.

En el cierre del conversatorio Luis Castellano dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad, en particular, a los integrantes de los equipos de trabajo que lo acompañaron a lo largo de sus 12 años de gestión y, en especial, a su familia. Al final hizo subir a su familia, en especial su esposa Rosana y su hijo Joaquín -Mateo y Regina siguieron la presentación a través de la transmisión por streaming-, al escenario. Y también a funcionarios que ocuparon cargos en el gabinete o aún se mantienen como secretarios hasta el sábado próximo inclusive. Y cuando bajó del escenario recibió el saludo de decenas de vecinos y autoridades de instituciones que asistieron a la presentación del libro y despedida formal tras 12 años consecutivos como intendente de Rafaela.

“Quiero agradecer enormemente a mi equipo. Acá hay funcionarios de esta gestión, de la gestión anterior y quiero darle las gracias a todos, de corazón, porque no hubiera podido haber hecho todo lo que hicimos sin ellos”, expresó Castellano y también ofreció su agradecimiento “a cada empleado municipal por hacer posible que lo que nosotros pensamos y diagramamos se haya concretado”. Asimismo, dio “gracias a cada vecino, a cada vecina que nos ayudó con sus aportes, con sus críticas, con sus acompañamientos; a cada una de las instituciones de la ciudad, a cada concejal -a los de nuestro espacio político y también a los de la oposición que con sus críticas nos ayudaron a mejorar-; a los medios de comunicación y a los periodistas, que de alguna manera también hicieron posible la difusión de todo lo que hacemos”.

En esa línea, Castellano destacó a “ Ricardo Peirone y Omar Perotti que fueron quienes, de alguna manera, marcaron el camino de estos 30 y pico de años de gestiones justicialistas en la ciudad, pero con una mirada mucho más amplia que eso. También, a todos los funcionarios provinciales y nacionales que acompañaron; a cada militante; a cada uno de los que se la jugó en los barrios por este proyecto político, por este proyecto de ciudad”.

Finalmente, mencionó: “Quiero decirles que nos vamos con la cabeza en alto y le deseamos a la próxima gestión el mayor de los éxitos porque todos somos rafaelinos, todos vivimos en esta ciudad y todos sabemos que si a la Municipalidad le va bien, a la ciudad le va a ir bien y nos va a ir bien a todos”. A pesar de que nunca mencionó en la charla a su sucesor, Leonardo Viotti, su deseo arrancó el segundo aplauso del auditorio. El primero, casi una ovación, había sido cuando Peretti había dado por terminado el conversatorio.