Red de pedofilia: 90 allanamientos en el país, dos de ellos en Rafaela

La Operación "Aliados por la Infancia II" es la segunda acción internacional concebida y coordinada desde Argentina, a través del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.



EN RAFAELA Y

LA PROVINCIA

En la provincia de Santa Fe y también en Rafaela, Trata de Personas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encabezó el mega operativo Operación "Aliados por la Infancia II", con múltiples allanamientos por pornografía infantil.

AIC, que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, formó parte de este operativo nacional del cual participaron varias provincias argentinas.

Es así que el área Trata de Personas y Violencia de Género de AIC participó en la realización de diez allanamientos en la provincia: cinco se realizaron en Rosario, dos en Rafaela y tres en la ciudad de Santa Fe.

En la capital provincial los procedimientos se llevaron a cabo en inmediaciones de calle Llerena al 3900, Edmundo J. Rosa al 10.000 y Pasaje Praga al 3200, donde procediendo al secuestro de 9 teléfonos celulares, 4 cámara fotográficas, 6 notebook, 8 CPU, tablets, cámaras filmadoras, memorias, 6 pendrive, 23 diskettes, discos externos, 4 discos rígidos, 1 libro digital, y más de 220 DVD, todos ellos de interés para la causa.

En tanto en Rosario los operativos se efectivizaron en inmuebles de calles Brown al 1700 de la ciudad de Soldini, calle Paraguay al 500, Montevideo al 1200, Sarratea al 600 y Morrison al 7500 de la ciudad de Rosario, donde se procedió al secuestro de 4 CPU, 3 teléfonos celulares, discos rígidos, 2 notebook, 2 cámaras fotográficas, 3 memorias externas.

Hasta el momento no fueron informados por AIC cuáles fueron los dos domicilios allanados en la ciudad de Rafaela.

Asimismo, en Santa Fe diez personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Agencia de Investigaciones, donde se dio cumplimento a trámites procesales de rigor y se los identificó por el delito de "divulgación de representaciones de explotación sexual infantil". Mientras que en Rosario cuatro personas fueron identificadas por el delito de "facilitamiento y tenencia de material de explotación sexual infantil" con fines inequívocos de distribución.

Intervino el fiscal Dr. Matías Broggi de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la ciudad de Santa Fe y el Dr. Diego Meinero, fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la Unidad Fiscal Especial de Rosario.



EN EL RESTO DEL

PAÍS Y AMÉRICA

En Argentina se realizaron 55 allanamientos simultáneos y otros 35 en Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Perú y México, totalizando 11 países.

Hasta el momento hay 13 personas detenidas (al final de la jornada se hablaba de 30 según el canal Todo Noticias).

Con la intervención del fiscal Tomás Vaccarezza, titular de la Fiscalía Nº 17 especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, se lograron investigar más de 150 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países. Los allanamientos solicitados por el fiscal Vaccarezza fueron otorgados por el Juzgado Nº 7, a cargo de la Dra. Bettina Mobillo.



INICIO DE LA

INVESTIGACIÓN

La operación tuvo su inicio, a raíz del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense "Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System" (ICACCOPS)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

ICACCOPS desempeña un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de Abuso y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Al proporcionar pistas de investigación, esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos de este tipo, convirtiéndose en una herramienta esencial para miles de investigadores en todo el mundo que luchan por brindar asistencia en casos similares.

Así, con los datos recabados por el Centro del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de CABA, el fiscal Vaccarezza dio inicio al caso y se logró identificar a una gran cantidad de usuarios distribuidos en todo el territorio nacional, individualizando a los posibles titulares y las locaciones desde donde se establecían las conexiones, información que posteriormente permitió derivarlos a las jurisdicciones pertinentes.

En relación con las locaciones identificadas en la Ciudad de Buenos Aires, las tareas de constatación se llevaron a cabo en colaboración con la Sección Delitos Informáticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía de la Ciudad, División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.

Por su parte, respecto de los objetivos localizados en distintas provincias, la información fue enviada a las autoridades correspondientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y San Juan para que ordenaran los respectivos allanamientos.

En Buenos Aires intervinieron en la Operación los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana, entre otras.