Comienza a tomar forma la nueva integración del parlamento provincial

Por Darío H. Schueri





Desde Santa Fe. - Los senadores departamentales de Santa Fe, entre ellos Alcides Calvo, prestaron juramento ayer para iniciar su mandato 2023 - 2027 en tanto que hoy será el turno de los diputados electos, entre ellos el actual gobernador, Omar Perotti y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach. "Seguiremos trabajando de manera muy cercana a las instituciones, siempre con los brazos abiertos para recibir a todos los que necesiten gestionar proyectos y generar ideas de crecimiento, como lo hemos hecho siempre. Mi compromiso con el Departamento requiere que pueda escuchar las necesidades de los vecinos, sus instituciones y a partir de ahí gestionar para hacer realidad y materializar las cosas. Por eso es que uno trata de compartir con todos un momento y ver la situaciones mientras transcurren", expresó Calvo en declaraciones a la prensa tras jurar por un nuevo período ante la actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas.

La novedad surgida en la noche del 10 de setiembre con el triunfo apabullante del radical Maximiliano Pullaro a gobernador, superando la barrera histórica del millón de votos, ya preanunciaba que la sociedad estaba dispuesta a sorprender al peronismo gobernante en Santa Fe y el país; faena que fue completada a nivel nacional el 19 de noviembre, cuando el prácticamente debutante en política Javier Milei también fue electo presidente de la Nación con su partido La Libertad Avanza con récord de votos.

Pero en la provincia de Santa Fe la cosa no quedaría solamente en el cambio de signo político en forma temprana a nivel Ejecutivo (solo cuatro años duró el peronismo en el poder), sino que el frente de tormenta “no peronista” haría estragos también en el parlamento, toda vez que el justicialismo perdió en Senadores la mayoría que ostentaba desde 1987, quedando solamente con cinco bancas; mientras que en la otra ala de la Legislatura, la representación de Diputados se reduciría a una decena; es decir 15 poltronas sobre un total de 69.



SENADO CON AMPLIA

MAYORÍA RADICAL

En la Cámara de Senadores, Pullaro contará con amplia mayoría: 13 (que llegarían a 14 con el interbloque Unite) sobre 19. Del total, 11 serán correligionarios.

Este martes prestaron juramento los seis nuevos senadores que le arrebataron sus territorios a los peronistas: Pablo Verdecchia (Belgrano), Germán Baumgartner (Garay), Julio Garibaldi (La Capital), Ciro Seisas (Rosario), Oscar Dolzani (San Javier) y Esteban Motta (San Martín).

Cuatro de ellos son radicales (Verdecchia, Dolzani, Motta y Baumgartner) mientras que el rosarino Ciro Seisas representa al Partido CREO y “Paco” Garibaldi es socialista, ambos seguramente con bloques unipersonales dentro de Unidos.

Fueron reelectos a su vez los radicales Felipe Michlig (San Cristóbal), Orfilio Marcón (Gral Obligado), Lisandro Enrico (General López), Leonardo Diana (San Jerónimo), Hugo Rasetto (Iriondo), Rodrigo Borla (San Justo) y Germán Giacomino (Constitución).

De tal manera, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe tendrá 13 representantes (11 radicales, 1 CREO y 1 PS) contra los 5 peronistas que salvaguardaron sus representaciones: Alcides Calvo (Castellanos), Rubén Pirola (Las Colonias), Osvaldo Sosa (Vera), Armando Traferri (San Lorenzo) y Eduardo Rosconi (Caseros).

En el caso de Calvo, planteó sus expectativas respecto de los proyectos para la región en el marco del gobierno de Pullaro. "Esperamos que la nueva gestión pueda acompañarnos con las obras que necesitamos concretar y que los vecinos se sientan identificados", subrayó para luego agradecer "el apoyo y la confianza depositada en mi trabajo, por eso vamos a seguir trabajando junto con todo nuestro equipo, para cada habitante del departamento".

Queda para completar el hemiciclo senatorial Raúl Gramajo (9 de Julio) quien hasta ahora formaba parte de los distintos bloques peronistas, pero a partir del domingo 10 lo hará con bloque unipersonal que llevará el nombre de Unite por la Libertad y la Dignidad, que a su vez va a interactuar como interbloque con Unidos.



DIPUTADOS CON UNA

COMPOSICIÓN VARIOPINTA

La mayoría constitucional de 28 diputados que tendrá el gobernador Pullaro estará más esparcida políticamente que en las composiciones anteriores, debido a que esta vez hubo tres listas de precandidatos a gobernador por el Frente Unidos, y cada una de ellas coló diputados en la definitiva.

Así las cosas, si bien políticamente todos formarán parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, podemos advertir que el socialismo tendrá su propio bloque de 14 diputados, a su vez subdivididos en dos bloques: 9 “lifschistas” y 5 “bonfattistas”.

Por su parte, el radicalismo contará con 9 diputados, a los que se sumarán 3 diputadas del PRO, 1 de CREO y el restante del Partido evangélico UNO, quizás todos ellos con sub bloques propios.

En la minoría de 22, el peronismo tendrá 10 bancas (con dos sub bloques) y constituirá la primera minoría, seguida por Amalia Granata de Unite con 7 diputados; luego Carlos del Frade junto a Claudia Balagué por el Frente Amplio por la Soberanía, Juan Argañaraz y Natalia Armas de Viva la Libertad (subdivididos en Vida y Familia – Armas – e Inspirar – Argañaraz) Finalmente completará la minoría Rubén Giustiniani de Igualdad y Participación.

Cabe señalar que la “banca 22” a pesar de la Resolución del Tribunal Electoral que se la otorgó a Rubén Giustiniani, es reclamada -con recurso ante la Corte Suprema de Justicia inclusive- por Fabián Palo Oliver, quien formó parte de la lista del Frente Amplio por la Soberanía.

Los diputados jurarán durante una ceremonia prevista para esta tarde, a la que asistirán entre otros el gobernador saliente, Perotti y el ministro Corach, ambos de Rafaela.