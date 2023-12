Éter Senn realizó un balance a días de dejar el cargo en Salud

Durante los últimos cuatro años Éter Senn fue responsable de la Región de Salud Rafaela, la cual abarca los departamentos Castellanos; 9 de Julio y San Cristóbal. Al participar ayer de la “Jornada de concientización sobre Cáncer Bucal”, organizada por el hospital “Dr Jaime Ferré”, efectuó un balance sobre su gestión a días de dejar el cargo en el marco del recambio del Gobierno provincial. “Se trabajó mucho, se hizo mucho, a lo mejor no trasciende a la comunidad, pero sí a cada uno de los pacientes que se acercan a los centros de salud y al hospital”, subrayó la funcionaria.

Comenzó en 2019 y desde entonces fue “un tsunami en el que tuvimos que surfear” comentó la representante de Salud en la región en referencia a la pandemia de Covid. “Obvio que en salud los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Entonces siempre va a haber algo de una demanda que no esté satisfecha, pero nos vamos con el compromiso de haber entregado todo”, destacó.

También resaltó la funcionaria el papel que tuvo la salud pública en el período durante la pandemia en 2020. “Obviamente tenemos que estar orgullosos. Ningún santafesino ni santafesina se quedó sin una cama cuando lo requirió en época de pandemia. Se amplió las camas de críticas, que eso es muy importante. El hospital tenía cinco y pasó a tener cuarenta y siete camas”.

En este marco, Senn destacó la actitud del personal que la acompañó durante el posterior periodo de vacunación: “ hubo días, prácticamente muchos meses, de 3.000 turnos por día. Entonces, sin la colaboración y la predisposición del recurso humano, que es el capital más importante que tiene cualquier organización privada o pública, lo tuvimos y agradecemos a todo el equipo de salud por haber acompañado en ese momento crítico que tuvimos que pasar de la pandemia”.

Finalizando, habló sobre la mudanza al nuevo hospital de la ciudad y los desafíos que quedarán para la nueva gestión entrante. “Hay una gestión para la adquisición que queda a consideración de la próxima gestión. Y los planteles básicos que va a necesitar el hospital, de los cuales ya algunos cargos de profesionales ayudantes están cargados en el sistema”, indicó. “Así que en ese sentido hay una parte solucionada y queda todo el recurso no profesional que van a tener que buscar los cargos. Y ese es un gran desafío, porque falta poco para que se termine esa gran obra”, concluyó.