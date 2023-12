“El cambio que viene en Santa Fe es con apoyo al sector productivo”

A días de asumir como ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini reunió a sus secretarios para ultimar detalles, coordinar áreas y afinar los programas que planea implementar en los primeros días de gestión. “Trabajemos todos los días para aprovechar las oportunidades que se le abren a Santa Fe en este contexto nacional y mundial. Contamos con el apoyo y el liderazgo de nuestro gobernador Maxi Pullaro y de nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia”, afirmó Puccini.

El ministro remarcó: “Nuestra provincia tiene grandes oportunidades en cada uno de los engranajes productivos. Venimos de un modelo que dejó solo a los sectores productivos, que no lo defendió frente al saqueo nacional, cada vez que el kirchnerismo ponía trabas a la producción, se quedaban callados. Nosotros tenemos que estar al lado de cada sector, defenderlo, acompañarlo y ayudarlo a crecer”.

Además instó a los secretarios a “cuidar Santa Fe frente a un contexto que es incierto. Es momento de ser cuidadoso con los recursos, invertirlos donde hace falta, no dilapidar. Contamos con una ventaja desde el minuto cero: somos un equipo que viene trabajando junto, hace dos años que estamos planificando. Los problemas no nos van a agarrar de sorpresa. Con planificación y decisión vamos a cambiar la situación de cada sector en la provincia”.

Puccini dejó en claro que su gestión, y la de cada uno de sus secretarios va a estar orientada “a la defensa del sector productivo gestionando día a día para solucionar problemas. Que cada sector de la economía sepa que hay un Ministerio que va a estar apoyando y acompañando. Vamos a trabajar para sumar infraestructura, impulsar programas de capacitación y financiamiento, y generar oportunidades para que el sector productivo exporte”.

Por último, pidió: “Estemos presentes 24 por 7, por 365. Este es un partido que dura 4 años. Dejemos la vida en la gestión, con compromiso y austeridad, como nos pidió nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”.

En el encuentro de trabajo, estuvieron presentes futuros secretarios de diversas áreas del ministerio Ignacio Mántaras (secretario de Agroalimentos), Guillermo Beccani (secretario de Desarrollo Industrial), Paola Forcada (secretaria ejecutiva); Georgina Losada (secretaria de Comercio Exterior), Marcela Aeberhard (secretaria de Turismo), Gustavo Rezzoaglio (secretaria de Comercio Interior y Servicios); Renata Ghilotti (Sec. de Transporte y Logística); Mauricio Basso (secretaria de Infraestructura Productiva); Veronica Gesse (secretaria de Energía), Erica Hynes (seretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología) y Gonzalo Toselli (secretaria de Cooperativas, Mutuales y Desarrollo Emprendedor). Además estuvieron los presidentes de entes descentralizados, como puertos, aeropuertos, Túnel Subfluvial, EPE y Enerfé.