Echeverri volvió a River

Claudio Echeverri tuvo un regreso acorde a lo que es: una estrella naciente del fútbol argentino, que a partir de su gran actuación con la Selección Argentina que terminó cuarta en el Mundial Sub 17, generó una ilusión en cientos de hinchas en todo el país.

El Diablito se reincorporó a los entrenamientos de River, en el predio de Ezeiza, y muchos fanáticos se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y pedirle algún autógrafo.

El juvenil de 17 años ya se puso a disposición del técnico Martín Demichelis, aunque aún no se sabe si será tenido en cuenta para la semifinal de la Copa de la Liga frente a Rosario Central del próximo sábado en Córdoba.

Así empieza una nueva etapa para el juvenil, que si bien debutó el 23 de junio de este año en el conjunto millonario, todavía no tuvo continuidad en la Primera. Algo que parecería que está por cambiar, según lo que declaró Demichelis recientemente sobre darle más chances en el primer equipo y teniendo en cuenta que Echeverri es sondeado por clubes europeos como Real Madrid y Manchester City.

Además del Diablito, este miércoles se sumará a las prácticas Agustín Ruberto, el goleador del seleccionado Sub 17 en la Copa del Mundo.

Por su lado, los otros integrantes que también regresaron del Mundial como Subiabre y Mastantuono continuarán de licencia.