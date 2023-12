El sábado a las 17 una apasionante definición

El sábado será una jornada atrapante con la definición del torneo Regional Amateur, ya que toda la sexta y última fecha de la Región Litoral Sur se jugará en simultáneo desde las 17, habida cuenta que estará en juego la clasificación en la mayoría de los grupos.

Si bien los cinco equipos de la Liga Rafaelina que participan del certamen tienen posibilidades, a priori lo más factible es que tres de ellos puedan avanzar o hasta cuatro con un poco de fortuna, dependiendo de los otros resultados. Esto es porque únicamente avanzan los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos de todas las zonas.

Donde estará una baja casi segura en la segunda etapa es en la Zona 8, ya que da la sensación que allí solamente podrá clasificar el primero. Es decir entre Peñarol o Sportivo Norte, aunque también El Quillá de Santa Fe tiene posibilidades.

Recordemos que el único que depende de si mismo es Peñarol, ya que si bien lidera con 8 unidades junto a Sportivo Norte, al haber sumado cuatro de los seis puntos disputados en los dos partidos entre sí, ya saca ventaja en un hipotético desempate con el Negro. Además enfrentará a un equipo ya eliminado como UNL.

En la Zona 7, Ben Hur tiene buenas posibilidades pero para asegurarse tiene que golear a Argentino de Franck y estar atento al resultado de Juventud de Esperanza frente a 9 de Julio de Arocena. En los duelos entre rafaelinos y esperancinos se dio el mismo resultado (0 a 0) y ello hace que si ambos ganan su encuentro del sábado, se decidirá por la diferencia de gol. En este apartado, el Lobo inicia el encuentro con tres tantos de diferencia en relación a Juventud.

En la Zona 9, Libertad de Sunchales depende de si mismo pero para asegurarse el primer puesto debe ganarle a San Jorge como visitante. El "uruguayo" tiene una mínima chance que pasa por ganar y que Ferro pierda con San Martín de Carlos Pellegrini. Por ello, Ferrocarril del Estado estará expectante, sabiendo que tiene que ganar y aguardar lo que pasa en San Jorge. Igualmente un segundo con 12 puntos y buena diferencia de gol podría tener algún tipo de aspiraciones.



LOS PARTIDOS

Zona 7: Ben Hur vs. Argentino de Franck y Juventud de Esperanza vs. 9 de Julio de Arocena.

Posiciones: Ben Hur (+11) y Juventud (+8) 9 puntos; Argentino 6; 9 de Julio 1.

Zona 8: Peñarol vs. UNL y El Quillá vs. Sportivo Norte.

Posiciones: Peñarol y Sportivo Norte 8 puntos; El Quillá 7 y UNL 4.

Zona 9: Ferrocarril del Estado vs. San Martín de Carlos Pellegrini y Atlético San Jorge vs. Libertad.

Posiciones: Libertad 10 puntos; Ferro 9; San Jorge 7; San Martín 1.

Los mejores segundos: hasta esta fecha, los tres mejores segundos que estarían ingresando tienen 10 puntos y son Atlético Paraná, Everton Olimpia de Cañada de Gómez y Libertad Trinidad de Villa Trinidad.

Atlético Paraná recibirá a un equipo eliminado (San Martín de Diamante). En esa zona el líder Belgrano de Paraná tiene 12.

Libertad Trinidad tiene un partido complicado, de local, ante el puntero Colón de San Justo, que tiene 13 puntos; mientras que Everton Olimpia enfrenta a un eliminado Juventud de Cañada Rosquín.