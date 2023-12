La ARV tuvo su Fiesta de Premiación en Sunchales

El domingo en el Club Libertad de Sunchales se realizó la Fiesta de Premiación de la Asociación Rafaelina de Voley, donde hubo distinciones para los mejores de cada categoría, equipos ideales en las distintas divisiones, reconocimientos a seleccionados, entrenadores y árbitros entre otros momentos de interés. En la misma hubo representantes de 16 instituciones.

Estas fueron las principales posiciones y equipos ideales de cada categoría:

Categoría Sub-13: 1) Unión A, 2) Almagro A, 3) Libertad A y 4) Unión B.

Equipo ideal Sub 13: Armadora: Gentilli Isabella (Almagro). Opuesta: Cornero Catalina (Unión). Puntas: Ingaramo Violeta (Libertad) y Genero Rosario (Unión). Centrales: Milanesio Ana Paula (Unión) y Birchner Emilia (Almagro). Líbero: Oggero Lola (Unión).

Categoría Sub 14: 1) Unión A, 2) Libertad B, 3) Unión C y 4) Almagro A.

Equipo ideal Sub 14: Armadora: Ferrero Francisca (Libertad). Opuesta: Enrici Ana Paula (Unión). Puntas: Coronel Pamela (Unión) y Fontanessi Sol (Almagro). Centrales: Milanesio Ana Paula (Unión) y Birchner Emilia (Almagro). Líbero: Oggero Lola (Unión).

Categoría Sub 16: 1) Unión A, 2) Almagro A, 3) Brown y 4) Unión B.

Equipo ideal Sub 16: Armadora: Magallanes Ludmila (Almagro). Opuesta: Negro Agustina (Almagro). Puntas: Morlachi Ana (Unión) y Gramaglia Lucía (Almagro). Centrales: Villa Guillermina (Unión), Romero Angelina (Almagro). Libero: Bosio Martina (Almagro).

Categoría Sub 18: 1) Almagro A, 2) Unión A, 3) Libertad y 4) Brown.

Equipo ideal Sub 18: Armadora: Gaido Ana (Almagro). Opuesta: Tomatis Luisina (Libertad). Puntas: Morlachi Ana (Unión) y Mesa Milagros (Almagro). Centrales: Villa Guillermina (Unión) y Schilling Sofía (9 de Julio). Libero: Ludueña Mercedes (Almagro).

Primera masculina: cuarto puesto Atlético Rafaela, tercer puesto: Brown de San Vicente. Subcampeón: 9 de Julio. Campeón Absoluto: Unión De Sunchales A.

Equipo ideal 1° división Masculina: Armador: Escobar Federico (Unión). Opuesto: Singer Lucas (Unión). Puntas: Córdoba Santiago (9 de Julio) y Algañaraz Alex (Unión). Centrales: Casagrande Lázaro (9 de Julio) y Brito Carlos (Unión). Libero: Jira Joaquín (9 de Julio).

Reserva Masculina: cuarto puesto: Argentino de Humberto 1°. Tercer puesto: 9 de Julio A. Subcampeón: Unión de Sunchales. Campeón Absoluto: Brown de San Vicente.

Equipo ideal Reserva Masculina: Armador: Pogonza Felipe (9 de Julio). Opuesto: Genero Ramiro (9 de Julio). Puntas: Algañaraz Alex (Unión) y Rosales Carlos (Unión). Centrales: Nevado Juan (Unión) y Gonzalvez Arthur (Argentino Humberto). Líbero: Farías Facundo (9 de Julio).

Primera femenina: cuarto puesto: Atlético Rafaela. Tercer puesto: 9 de Julio. Subcampeón: Almagro. Campeón Absoluto: Libertad.

Equipo ideal 1° división Femenina: Armadora: Acosta Maira (Libertad). Opuesta: Navoni Carolina (Libertad). Puntas: Costanzo Julieta (Libertad) y Picotto Nadia (Almagro). Centrales: Peralta Julia (Libertad) y Rebola Valentina (Almagro). Libero: Mesa Milagros (Almagro).

Maxivoley: cuarto Puesto: Unión de Sunchales. Tercer puesto: Talleres de María Juana. Subcampeón: San Martín de Angélica. Campeón: Almagro.

Equipo ideal Maxivoley: Armadora: Cámara Adriana (9 de Julio). Opuesta: Colman Micaela (Unión). Puntas: Chiapero Maria Emilia (Unión) y Sabena Débora (Unión). Centrales: Boschetto Débora (San Martin de Angélica) y Margaría Cintia (Almagro). Líbero: Sterren Antonella (Almagro). (Fuente: todoapulmon-rafaela.com).