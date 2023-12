Cómo disminuir la mortalidad por infarto

Es muy común y a veces no se le da la importancia necesaria, pero el dolor de pecho suele ser la primera y más frecuente señal, aunque no la única, de la aparición de un infarto de miocardio. Por este motivo, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) lanza una campaña a nivel nacional para ayudar a las personas a comprender esta dolencia y alentar a los profesionales de la salud a generar conciencia entre la población.

Habitualmente el dolor de pecho suele ser de tipo opresivo en el centro del pecho, como un peso sobre el tórax, pudiéndose irradiar a los brazos o el cuello, o a veces al mentón (maxilar inferior). También puede acompañarse de falta de aire y / o transpiración. En algún grupo de pacientes el dolor se presenta por debajo del tórax en el medio del abdomen (boca del estómago), puede confundirse con patología digestiva. Además, en general, aumenta al hacer esfuerzos y disminuye al quedarnos en reposo. El Dr. Walter Quiroga Castro (MP 21604), cardiólogo y miembro de la FAC, señala que “frente a estos síntomas es importante concurrir a una guardia médica. Cada minuto que pasa cuenta”. Según la evidencia científica, los pacientes que consultan en la primera hora de dolor de pecho tienen una mortalidad cercana al 1% y los que consultan después de las 12 horas la mortalidad se acerca al 10 %, o sea que la mortalidad de los que consultaron en la primera hora es 10 veces menor.



Acción conjunta

Para revertir esta situación, desde la FAC advierten que no solamente es necesario generar conciencia en la población, sino también el trabajo conjunto de todos los profesionales de la cardiología. “Es importante darle un momento en cada consulta a explicar este tema a los pacientes. Indagar sobre sus conocimientos y dudas para así asesorarlos. Con una simple conversación podemos lograr un alto impacto y hacer que la mortalidad por infarto disminuya”, dice Quiroga Castro.

Para esto, se recomienda que la conversación se sustente en estos consejos: explicar qué es el dolor de pecho y las diferentes maneras en que puede presentarse. Luego reforzar la idea de la consulta rápida, incluso si se tuviera la sensación de que el dolor disminuye. Finalmente, invitar a los pacientes a que compartan esta información con sus familiares y amigos. “Si los 3.000 cardiólogos de FAC, en solamente 1 día atendemos a 10 pacientes, ya estaremos hablando de este tema con 30.000 personas. Que, a su vez, pueden comentarlo con sus familiares y amigos ampliando nuestro mensaje a 150 mil personas”, señala Quiroga Castro.



Efeméride

El Día del Dolor de pecho es una iniciativa de la Sociedad de Cardiología de Córdoba.