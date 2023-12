Desarrollo territorial: panel con intercambio de experiencias

RAMONA. - Invitado por las autoridades e investigadores del Instituto Praxis, José Barbero formó parte de un panel de autoridades locales que intercambiaron experiencias en este espacio académico, en relación a la facilitación de diálogos y acciones en los territorios, repasando los acompañamientos que desde la investigación – acción implementó dicho Instituto, junto a municipios y comunas de la región.

La jornada tuvo lugar en el Aula Magna de la UTN Facultad Regional Rafaela y contó, además, con la presencia del director y la vicedirectora del Instituto, Pablo Costamagna y Romina Rébola y representantes de los gobiernos locales de San Vicente, Ataliva, Villa Trinidad y Avellaneda.

En esa misma oportunidad, se efectuó una breve presentación del artículo escrito por investigadores de PRAXIS que recopila los procesos territoriales de construcción de capacidades, experimentados con las comunidades de Ramona y San Vicente, como ejercicio de reflexiones metodológicas que permiten co-construir nuevos conocimientos y revisar las formas de vincular la universidad con otros actores.

En el caso particular de nuestra localidad, la redacción resume el acompañamiento que, desde el año 2017, ha facilitado la construcción de espacios de debate para la definición y priorización de temáticas para abordar la gestión.



CIERRE ANUAL DEL ENTE CULTURAL

Las distintas poblaciones que componen a las Usinas Culturales I, II, IV, V y VI del Ente Cultural Santafesino, se encontraron en la comunidad de San Martin de las Escobas para realizar la segunda jornada de la Fiesta de los Pueblos, en un encuentro cargado de emociones y entusiasmo y del que, entre las autoridades presentes, participó el Presidente Comunal ramonense.

Hubo reconocimientos, repasando de lo concretado durante el ciclo 2023, confirmándose el crecimiento de este proyecto cultural en sus quince años de existencia, destacando a las comunidades adheridas que forman parte de dicho espacio y a las personas que participaron de los programas institucionales, entre ellos, Torneo de Bolitas, For Estar y Plantá y Cantá, con exitosas experiencias en nuestra localidad.

En el cierre de la actividad, Claudia Giaccone, responsable del Ente, entregó el Premio Julio Migno 2023 a Juan José Novaira, compositor nacido en comunidad anfitriona, autor de muchos éxitos musicales interpretados por reconocidos artistas entre los que se destacan: Axel, Paz Martínez, Dyango, Celia Cruz, Rodrigo, Raphael, Estela Raval, El Puma Rodríguez, Luciano Pereyra, Leonardo Favio, Soledad Pastorutti, entre otros que enriquecieron sus repertorios con canciones del autor sanmartiniano.



ASUNCIÓN NUEVAS AUTORIDADES

El próximo domingo 10, se desarrollará el correspondiente acto formal de investidura de las autoridades electas en las elecciones generales celebradas el pasado 10 de septiembre y que marcará el inicio de la tercera gestión de José Barbero al mando de los destinos del gobierno local.

Si bien la conformación del órgano de gobierno no presenta variaciones sustanciales más que las que exige el principio de paridad de género en la composición e integración de entes públicos, la ocasión no deja de ser de trascendencia institucional con la carga emotiva que conlleva el libre ejercicio democrático y sus implicancias en la garantía de derechos inalienables que reconoce la mismísima Constitución Nacional.

Justamente, el acto hará especial mención a los 40 años de recuperación de la democracia, con un reconocimiento a los mandatarios ramonenses que ejercieron la Presidencia en ese período: Domingo Tessio, Ceferino Mondino y Fabio Barbero.

Cabe mencionar que la formalidad administrativa de suscripción de las correspondientes actas, inventarios y demás documentación, conforme manda la Ley Orgánica de Comunas, se realizará el día jueves, en sede comunal.



GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO TURÍSTICO

Con el propósito de impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Agroturismo sustentable en términos ambientales, sociales y económicos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, cerró su convocatoria anual a la presentación de proyectos, en el marco del Programa de Fortalecimiento del Agroturismo Sustentable (PROFAS) y de la que participará el municipio ramonense, con su propuesta turística.

PROFAS, es un esquema de promoción de servicios agroturísticos orientado a pequeños/as y medianos/as productores/as agroalimentarios/as, Pymes, Asociaciones civiles, Cooperativas y Organismos y entidades públicas o académicas. Sus objetivos específicos son la diversificación de la producción agroalimentaria, el agregado de valor en origen, el fomento del arraigo rural y la inclusión de mujeres y jóvenes.

El programa financia inversiones en bienes de capital, asistencia técnica, comunicación y difusión, y pronto publicará los resultados con las postulaciones seleccionadas.