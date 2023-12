“Acá hay hambre de gloria”

Era una cita con la historia, para rodearse de gloria y bañarse en grandeza. Era el partido más importante en la historia del club. Atlético Juventud se hizo gigante, se hizo cargo de la responsabilidad que tenía enfrente, la tomó y, así, le dio forma a un ascenso histórico: le ganó 3-2 a Independiente de Ataliva en la final de la zona Norte y jugará por primera vez en la Primera A liguista.

El logro conseguido es total pero no se pude dejar de lado que este fue su primer año de afiliación a la Liga Rafaelina de Fútbol, volviendo a la práctica futbolística tras muchísimos años. La Juve volvió y volvió con todo…

“Sinceramente no era algo pensado, sí que uno sueña, cuando largas con este tipo de cosas pensás que te pueden pasar cosas lindas pero nunca pensé que iban a suceder tan rápido, en tan corto plazo”, le confesó Juan la ‘Bruja’ Verón a este medio.

Luego, el entrenador de Juventud, añadió: “Se lo merecen los chicos, la gente que está detrás de todo esto. Se hizo un gran esfuerzo, más de lo debido, para poder llegar a conseguir este logro. No deja de ser impensado, pero si soñado, es una realidad y estamos felices”.

El camino fue duro. El camino se diagramó apenas unos meses antes de comenzar el 2023 y, en menos de un año, ellos tuvieron su recompensa. Porque un grupo de jugadores con poco renombre pero con mucha hambre de gloria empezaron con las pruebas allá por fines de agosto del 2022 para conformar la Primera y Reserva y así poder competir en la Primera B liguista. Verón y Carlos Trullet, con toda su experiencia, para la elección de los futbolistas.

“Se armó un equipo de buenas personas, de buenos chicos, con un objetivo bien en claro”, apuntó Verón, que luego señaló: “Supieron llevar lo que uno les explicaba o decía en el día a día, eso fue parte de todos, ser humildes, saber todo lo que teníamos en contra, todo lo que dejábamos, si bien entrenábamos en Rafaela no teníamos la suerte de tener un espacio físico adecuado para trabajar, un vestuario para que se puedan cambiar, ni hablar para que se bañen. Muchas veces viajaron con sus autos y pagaron la nafta”.

Y para la ‘Bruja’, la clave estuvo en las bases: “Armé un grupo de gente con hambre de gloria y mucha humildad. Teniendo esas cosas, y un poco de lo que uno necesita en el fútbol, se llegó a lograr esto. La clave está ahí, formar una familia, no un equipo de fútbol”.

En el Apertura, Juventud finalizó cuarto. Ganó el Clausura con apenas una derrota y tomó la Reválida para llegar de la mejor manera a las instancias decisivas por el ascenso. Hubo varios chicos que con el correr de los partidos, y el año liguista, fueron evolucionando y ‘sorprendiendo’ al propio DT, que a comienzos de año estaba obligado a conformar dos equipos que pudieran ser parte del ascenso de Liga Rafaelina.

“Tuve que formar dos planteles de cero, superior y reserva. Me sorprendieron. Encontré en Reserva a muchos chicos que terminaron siendo titulares en Primera. Tuvieron sus oportunidades y las aprovecharon, fueron 28/30 jugadores que estuvieron a la altura, para lo que los necesité. Ni hablar de los chicos de Inferiores, supe utilizar chicos de sexta y quinta, jugaron y estuvieron a la altura, en lo grupal y general me sorprendieron muchos, principalmente en inferiores y reserva”, manifestó Verón.



LA FINAL ABSOLUTA, MAÑANA

En la jornada de ayer tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedó confirmado que el juego de la final Absoluta 2023 entre los dos elencos que lograron el ascenso a la Primera A, Atlético Esmeralda y Atlético Juventud, se jugará en cancha del primero, este miércoles a las 22.00hs.

Vale recordar que Atlético Esmeralda se quedó con el ascenso de la zona Sur al vencer en la final a La Trucha F.C. y por primera vez, al igual que la 'Juve', también competirá en la máxima categoría liguista en la temporada 2024.

Previamente jugarán en Reserva La Hidráulica y Deportivo Bella Italia.