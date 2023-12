Rafaela tendrá un mapa georreferenciado para revalorizar el patrimonio urbano

Con el evento de lanzamiento y capacitación sobre Bienes patrimoniales, la agenda de actividades vinculadas a Mes del Urbanismo llegó a su punto cúlmine. María Candela Turrisi, a cargo de la Oficina de Patrimonio Urbano de la Municipalidad, realizó un balance de las actividades desarrolladas. “El cronograma del Mes del Urbanismo estuvo dividido en las siguientes actividades: la charla en Casa Ruiz y los dos recorridos. Las tres tuvieron una buena y variada concurrencia, donde participaron profesionales de la construcción, estudiantes, instituciones vinculadas a la temática. Por supuesto, se espera que cada año y a través de nuevas propuestas, la concurrencia y asistencia vaya creciendo y ampliándose”. Cabe consignar que todas las actividades estuvieron promovidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano en conjunto con la Comisión de Patrimonio de la ciudad.



LANZAMIENTO Y CAPACITACIÓN

SOBRE BIENES PATRIMONIALES

En relación a la actividad realizada en la tarde del viernes se puso de manifiesto que fue una charla para comunicar el lanzamiento de una herramienta que, a partir del mismo viernes 1 de diciembre, está disponible en la web del municipio www.rafaela.gov.ar. Esta nueva herramienta de acceso público va a permitir, tanto a dueños de bienes patrimoniales como a profesionales de la construcción, tener información actualizada y que no estaba en la web, para poder utilizarlo en el ejercicio profesional o en el día a día. Además, lo que permite hacer desde el mapa urbano cargado en la web municipal, es georreferenciar e incorporar los bienes para poder tener variada información sobre ellos, fichas patrimoniales, normativas, el contacto para ver qué trámites son necesarios cuando se intervienen esos bienes, entre otras funciones.



EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN

En primera instancia se hizo una presentación encabezada por Candela Turrisi, quien dio una explicación sobre la normativa y las categorías de bienes que se van a ver reflejadas en la web.

Luego, hubo una definición de cómo se llegó a contar con toda la información actualizada, a través de Paz Beckman, alumna de la carrera Arquitectura que realizó una pasantía en el área de Patrimonio de la Municipalidad.

Para concluir con la explicación de la herramienta, la licenciada Andrea Torres, que se desempeña en el municipio, dio cuenta de cómo se ejecutó la carga de datos en el mapa urbano que aparece en la página web.

A partir de todo esto, el público en general va a tener acceso a la normativa sistematizada y organizada, actualizada en el mapa urbano, de forma tal que cualquier ciudadano va a poder recabar información del inmueble que quiera conocer, se podrá saber qué normativa lo protege y desde cuándo, con quién comunicarse en caso de tener que realizar un trámite y una variedad de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la ficha patrimonial de ese bien, información que hoy por hoy no está disponible en ningún lugar y que es información pública.

“De este modo lo que se hace, de alguna manera, es ir democratizando la información que hoy no tenemos de forma on line”, señaló Turrisi.