Perotti: "dejamos una provincia con un piso muy superior al que recibimos"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, realizó este lunes el balance de gestión 2019-2023 del Poder Ejecutivo provincial, ante integrantes del Consejo Económico y Social de la provincia. La actividad se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Los Maderos de la ciudad de Santa Fe. En la oportunidad, Perotti recordó que “nos tocó atravesar tiempos realmente muy duros, que no son comparables con otros”, caracterizados por la pandemia, la bajante histórica del río Paraná, los incendios en las islas, la sequía y el contexto macro económico. “No fueron 4 años comunes, tuvimos muy poco tiempo de gestión en ‘normalidad’, pero a pesar de ello Santa Fe fue pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país”, resaltó el gobernador.

A continuación, el gobernador realizó un balance de los 4 años de gestión: “Vinimos a poner de pie a Santa Fe con un modelo de desarrollo que nos equilibre poblacionalmente y nos integre territorialmente; con iniciativas concretas para acompañar al quien invierte, produce y trabaja; y construyendo una provincia que acepte las diferencias pero no las desigualdades”. Asimismo, Perotti detalló que “desplegamos un plan de obras públicas de gran magnitud en todo el territorio provincial, un piso de infraestructura social y productiva muy superior al que encontramos. Son más de 2.500 obras, 1.546 están finalizadas, 514 en ejecución, y 421 se encuentran en diversos estadios administrativos”.

En materia de seguridad, el gobernador señaló que “trabajamos para tener un piso mucho más alto de coincidencias, para contar con una mayor presencia de fuerzas federales, mayores y estrictos controles en las cárceles federales y fortalecer la justicia con la creación de cargos para jueces y fiscales; y desde el primer día pusimos el foco en equipar, modernizar y robustecer el sistema de seguridad y penitenciario para sacarlo del retraso en el que estaba en materia logística, tecnológica y de infraestructura. Estamos convencidos de que estamos entregando una institución policial mucho mejor”.

Asimismo, Perotti detalló que en materia económica, “si tomamos el período de 4 años de este gobierno, el resultado fiscal es positivo. La provincia de Santa Fe registra una posición financiera sólida en la que el total de disponibilidades y títulos públicos exceden los compromisos de corto, mediano y largo plazo, lo que la llevan a ser la única provincia con deuda neta negativa”.

El mandatario santafesino destacó que “quienes producen, invierten y trabajan encontraron en este gobernador un aliado. Llegamos al final de este mandato sabiendo que pusimos lo mejor de nosotros, con aciertos y errores, porque detrás de cada obra, de cada acción, de cada inversión, hay beneficios concretos para miles de santafesinos y santafesinas”. “Hemos apostado firmemente a la producción, la innovación y a la fuerza del trabajo de nuestra gente y dejamos una provincia con un piso muy superior al que recibimos. Santa Fe tiene mucho para darle a la Argentina y al mundo”.

Por último, el gobernador agradeció “el trabajo cotidiano e incansable de funcionarios y trabajadores que integran cada uno de los ministerios; y a las instituciones presentes, a la ciudadanía toda”. Y deseó que el “próximo gobernador lo haga mejor que nosotros. Le dejamos una provincia con las condiciones para que le vaya bien, esta es la forma que garantiza el crecimiento, el desarrollo y el progreso que merece nuestra querida e invencible provincia de Santa Fe”, concluyó Perotti.



PRODUCCIÓN

Entre las principales obras y acciones realizadas en el período 2019 – 2023 se destacan el financiamiento al sector productivo con $26.500 millones en el marco del programa Santa Fe de Pie; así como también la asistencia económica en pandemia, que implicó 65.391 aportes por un total de $2.172 millones que alcanzaron a 15.970 beneficiarios de los sectores gastronómico, hotelero, de servicios recreativos y deportivos; $2.500 millones en créditos para Agencias y Asociaciones para el Desarrollo y para Fondo solidario junto a mutuales que alcanzaron a 4.200 mypymes industriales, comerciales y de servicios y 1.500 pymes y cooperativas; sumado a las medidas fiscales de API, que alcanzaron los más de $4.000 de costo fiscal en eximición de ingresos brutos y otros impuestos que alcanzaron a 200.000 contribuyentes.

Con una inversión de más de $97 mil millones, Billetera Santa Fe se ha consolidado año tras año hasta alcanzar el 66% de la población mayor de 18 años. Un programa que impulsa el consumo y la actividad económica resguardando el poder adquisitivo. A su vez, Caminos de la Ruralidad invirtió más de $11.800 millones en 1.247 kilómetros que alcanzaron 129 localidades de 18 departamentos, 130 escuelas rurales, más de 3.621 alumnos, docentes y no docentes y más de 2.405 productores. Para el sector agropecuario se llevaron a cabo los programas como Santa Fe Productiva y Sostenible, Santa Fe Siembra Más, Carnes Santafesinas 2030, Huerta familiar, Viveros provinciales y el Plan ganadero-lechero, donde se invirtieron más de $1.800 millones para el desarrollo local, economía social, fortalecimiento cooperativo y producción agroalimentaria de más de 50.000 beneficiarios. Además de más de $4.000 millones de financiamiento al sector productivo y fondos de garantías para pymes que asistieron a 282 empresas.



INFRAESTRUCTURA

En estos últimos cuatro años se llevaron a cabo obras que permiten eliminar asimetrías territoriales, fomentar el empleo, la producción y el arraigo, impulsar la recuperación económica y alcanzar una provincia cada vez más competitiva con un territorio integrado y equilibrado poblacionalmente. Se realizó una inversión histórica en el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento como derecho fundamental: 6 grandes acueductos; plantas potabilizadoras: Gran Santa Fe, Granadero Baigorria y 3er módulo de Desvío Arijón; y obras en municipios y comunas para acceso al agua. Todo ello implicó una inversión de más de $150.000 millones. Por otro lado, el Acueducto Biprovincial Santa Fe- Córdoba abastecerá de agua potable para 83 localidades de Santa Fe y Córdoba beneficiando a más de 1.200.000 habitantes.

En infraestructura para la salud y calidad de vida se invirtieron $18.400 millones de obras en 32 localidades, la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales de Reconquista (en ejecución); el 4to módulo planta depuradora de líquidos cloacales Rafaela (licitada); y obras de cloaca a través de ASSA.

En infraestructura eléctrica se llevan a cabo 7 estaciones transformadoras en Vera, Santa Fe, Granadero Baigorria, Rosario, Roldán y Rafaela. También se invirtieron más de $25.700 millones en 247 proyectos de mejora y ampliación de la red de energía. En tanto, para recursos hídricos se destinaron más de $25.000 millones para sistemas de defensas fluviales, drenajes urbanos, limpieza de canales y ampliación de la red de medición hidrológica provincial.

En conectividad vial hay 92 frentes de obras que abarcan 1.172 kilómetros en obras de pavimentación, repavimentación, ripio, puentes e iluminación en toda la provincia, así como también 26 obras de rutas transversales. Santa Fe + Conectada es un programa que incluye 4.580 kilómetros de fibra óptica en 26 trazas y 30 radioenlaces para unir a los 365 pueblos y ciudades de la provincia. En el marco de dicho programa se entregaron más de 44.000 notebooks y 2.350 tablets. En vivienda se invirtieron $220.000 millones en soluciones habitacionales, se entregaron 10.198 casas y hay 12.414 en construcción.



SALUD

En el ámbito de la salud, se llevó a cabo la gestión de la pandemia, el plan estratégico de vacunación COVID-19, el fortalecimiento de la red de atención de salud con el Laboratorio de Biología Molecular y la Red de Emergencias y Traslados, la inversión de $4.500 millones en equipamiento para todos los niveles de salud, el nuevo Centro Coordinador de Red y Telesalud y la infraestructura sanitaria con una inversión de más de $18.700 millones.



GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

En seguridad, se capacitó y fortaleció la formación policial, donde se crearon 3 nuevas escuelas regionales de policía; se llevó a cabo un Plan Integral de equipamiento y tecnología para la seguridad: 1.823 nuevos vehículos, 90 vehículos no identificables, 20 drones y 10 estaciones de carga, 8400 armas cortas y 638 largas, 20.500 chalecos balísticos, 1.500.000 municiones, 410 equipos de protección antidisturbios; el Nuevo Sistema 911, se invirtió en infraestructura en seguridad más de $ 1.600 millones y $5.000 en infraestructura penitenciaria; reapertura y refuncionalización de comisarías y hay mayor presencia en el territorio.



EDUCACIÓN

En esta área se llevaron a cabo programas estratégicos como “Todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo”, donde se revincularon más de 5.700 alumnos; se implementó el Boleto Educativo Gratuito, alcanzando a 330.032 beneficiarios; se expandió el Sistema educativo con 205 nuevas divisiones del nivel inicial, 477 del nivel secundario y más de 60 aulas de extensión. En el marco del acompañamiento para la mejora de los aprendizajes de entregaron 192.287 becas provinciales y 296.908 Progresar entre otros materiales didácticos; se realizó un fortalecimiento de actores educativos con nuevos cargos y horas y titularizaciones. En infraestructura escolar hay 29 obras en ejecución, 30 finalizadas, 13 en proceso de licitación y 29 licitadas.



DESCENTRALIZACIÓN Y CUENTAS

El balance financiero y presupuestario es de $271.186 millones de disponibilidad total en cuentas provinciales; $253.289 millones en títulos públicos; $202.000 millones de deuda pública; $132.000 millones de pérdida de recursos 2023 por sequía y falta de financiamiento de la Anses. Se otorgaron más de $32.700 millones correspondientes al Fondo para Municipios y Comunas.