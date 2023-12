Sin despacho de proyectos, solo hubo lectura de notas ingresadas y respuestas a minutas

En la habitual reunión de comisión de todos los lunes que realizó el Concejo Municipal, no hubo proyectos para tratar en la jornada de ayer, pero si se leyeron respuestas a minutas de comunicación y se habló sobre varias notas de vecinos recibidas. Así, los ediles escucharon la lectura que realizó el secretario de las respuestas sobre nocturnidad, ordenamiento de tránsito del barrio Central Córdoba y nómina de inmuebles alquilados por la Municipalidad. En cuanto a las notas leídas, se comenzó con la enviada por un grupo de vecinos del nuevo Barrio 42, en la que plantean irregularidades en relación a la elección del nombre que se realizó por votación el pasado 25 de noviembre.

Las cuestiones planteadas radican básicamente en la definición de quienes podían votar, escaso control, poca cantidad de votantes, y día y horario elegido para llevarse a cabo (sábado laborable). “El descontento llega cuando se dan a conocer los resultados, que compartimos a continuación: Lionel Andrés Messi (27 votos), Las Colonias (23 votos), Mí Tierra Mí Casa (19 votos), Dr. R. Favaloro (18 votos), Ara San Juan (7 votos). Con estos datos, dejamos en claro que el barrio, donde habitan más de 150 familias, no está de acuerdo con el dicho nombre que ganó, ya que, si los sumamos, la mayoría no está a gusto con el nombre que nos identificará y representará”, dice en un fragmento, denunciando en la misma que el proceso de elección fue “poco transparente y antidemocrático”.

Más allá de estas cuestiones internas de los vecinos, una vez leída la nota, los concejales se refirieron a la ordenanza N°5394, en cuyo artículo 1° se establece que “las nuevas denominaciones de calles y espacios públicos de la ciudad de Rafaela, se harán siguiendo el criterio de paridad de género con el objeto de iniciar un proceso de inclusión y representación local de muchas mujeres de nuestra historia en la memoria colectiva de la ciudad”; y en el 2°, se “dispone que las 20 (veinte) primeras calles, barrios y/o espacios públicos que se designen a partir de la entrada en vigencia de la presente, llevarán nombres de mujeres, obras de arte, fechas, gestas y de cualquier otra manifestación o hecho que refleje la importancia del género femenino. Las denominaciones subsiguientes se irán alternando entre nombres masculinos y femeninos conforme lo normado en la presente”. Por lo que el próximo nombre elegido, según dicha ordenanza, debe ser de mujer.

Sucede que el nombre del barrio puede ser elegido por los vecinos, pero debe quedar establecido por ordenanza en el Concejo, y si la misma no cumple con una norma vigente, el proceso no podrá seguir avanzando quedando frenado en Fiscalía. Y esto sin duda, era desconocido por los vecinos. Dado este panorama, el presidente del Concejo Germán Bottero, tendría una conversación en las próximas horas con el Fiscal Municipal.



OTRAS NOTAS

Otra de las notas leídas, fue la que envió un grupo de madres de alumnos egresados del nivel primario de la cuidad, en la que solicitan una reunión con los ediles para expresarles su preocupación por los métodos utilizados para la selección de las escuelas secundarias de los alumnos que culminan séptimo grado.

El Club Ciclista de Rafaela, por su parte, también solicitó una reunión con los concejales para poder dialogar sobre una problemática que incluye a todos los ciclistas, tanto profesionales como recreativos de la ciudad.



ÚLTIMA REUNIÓN DE

COMISIONES COMO CONCEJAL

Al ser consultado siendo la de ayer la última sesión de comisiones en la que participó como concejal, Leonardo Viotti comentó informalmente a este diario: “Fue mi última reunión, obviamente con un poquito de melancolía porque el Concejo para mí fue un lugar muy importante y un lugar desde el cual pude aprender, crecer y hacer parte del camino que me llevó a esta nueva responsabilidad de ser el Intendente de la ciudad de Rafaela. Dando pasos estos días con mucha alegría y con muchas ganas de jurar y asumir el compromiso por el cual venimos trabajando hace tanto tiempo”.



REUNIÓN ORGANIZATIVA

Una vez concluida la reunión de comisiones, a las 10 de la mañana dio comienzo otra en la que participaron los concejales electos y los que continuarán en sus bancas. En la misma se definieron los nuevos puestos en las comisiones externas y además se dialogó acerca de los preparativos para la próxima sesión extraordinaria que se llevará a cabo el jueves a las 19 hs. en la cual asumirán los concejales electos y reelectos: Lisandro Mársico, Juan Senn, Mabel Fossatti, Carla Boidi, María Paz Caruso y Augusto Ronaldo, quien suplantará al intendente electo Leonardo Viotti.