Las cerealeras garantizan la liquidación de exportaciones

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Las empresas cerealeras garantizaron al próximo Gobierno que van a anticipar la liquidación de exportaciones por US$5.000 millones durante los primeros días de la administración de Javier Milei.

A partir de negociaciones que las exportadoras mantuvieron con el designado ministro de Economía, Luis Caputo, se anticiparán US$ 2.500 millones por trigo y una cifra similar por prefinanciación de exportaciones.

Según trascendió, el tipo de cambio al cual se va a liquidar este monto aún no está definido: el dólar para exportadores se sitúa actualmente en torno a $600 y ese sería el piso.

De concretarse, éstos serían los únicos dólares "frescos" con los que contaría el nuevo Gobierno al inicio de su gestión, ya que el financiamiento externo -en el que están incluidos los desembolsos del FMI- no llegará en el corto plazo.