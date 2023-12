El artista rosarino que hace sus obras con camisetas, botines y shorts del Inter Miami

Por Mercedes Ezquiaga. - En el marco de la semana del arte de Miami, que se celebra este año del 5 al 10 de diciembre, una exposición pop up titulada "Tiempo extra" presenta obras de arte concebidas como ofrendas, que el artista argentino Carlos Herrera realiza con materiales reciclados -desde camisetas y shorts, hasta botines y canilleras- provenientes del club de fútbol Inter Miami, donde brilla otro argentino, Lionel Messi.

Todo lo que conforma la indumentaria de un deportista, en este caso de uno perteneciente al club donde juega el capitán de la Selección Argentina, ha servido de insumo a Herrera, quien fue invitado especialmente a realizar esta muestra organizada por la galería Futbolitis de Buenos Aires en asociación con (re)boot, una marca que defiende la sostenibilidad a través del deporte y que conecta a clubes de fútbol con el diseño circular.

Hace años que este artista rosarino realiza sus obras a partir de desechos: ensamblaje de objetos encontrados, textiles en desuso y materiales orgánicos han dado forma a sus creaciones, como la exposición que se vio a principios de este año en la galería Futbolitis, "Temperatura perfecta", de piezas realizada entre 2006 y 2011 con indumentaria deportiva desechadas por equipos amateurs de fútbol, rugby, básquetbol, boxeo, voleibol y ciclismo. Fue justamente esta exposición que vio la gente de la marca recicladora y por la que decidió invitar a "Charly" Herrera especialmente a producir una nueva serie, esta vez con vestuario del club que preside David Beckham.

"Este proyecto en particular que vine a desarrollar en Miami se relaciona con el Inter. Desde (re)boot le solicitaron al club que junte los objetos que ya no se usan más en la temporada. La industria del deporte es tan amplia que cada vez que juegan los jugadores de fútbol tienen recambios de indumentaria. Hay mucho reciclaje y mucho desecho del día a día en la vida de un deportista de alto nivel. Entonces, ese remanente de botines, camisetas, shorts, vendas, medias, tobilleras, canilleras genera un residuo que estaba destinado al desecho y que me dieron a mí para para desarrollar estas piezas", cuenta Herrera desde Miami, donde se encuentra para la inauguración.

La exposición que permanecerá en el Design District hasta el 21 de diciembre se nutre de la "pura pasión por el fútbol" fusionada con el reciclaje para ofrecer "una nueva perspectiva de la belleza del fútbol a los aficionados y entusiastas del arte por igual", tal como la presentan los organizadores. Es que las huellas del barro, del desgaste y del sudor de cada jugador en estas prendas tienen también la capacidad de despertar la emoción.

Botines rojos con las tres rayas negras a los costados, sucios y con los cordones desatados que cuelgan a un costado, arremolinados entre medias o entre conos tortuga, que se tuercen y cobran nuevas formas a presión sobre la pared de la sala se pueden ver entre las obras realizadas en este 2023, que el artista define como "ofrendas" o "ataditos" pero también "ensamblados de objetos".

Las obras se enmarcan en su serie bautizada "Temperatura perfecta", que comenzó en 2006 y surgió alrededor de la idea de la transición de la adolescencia hacia la adultez, y sobre cierta nostalgia alrededor de los objetos. En aquel entonces, el disparador fue pedir a un grupo de jóvenes que le donaran objetos en desuso para sus obras y enseguida, Herrera reconoció que la mayoría de los elementos pertenecían al ámbito del deporte. Su primera obra de la serie que continúa hasta hoy se componía entonces de unos botines Adidas, una pelota pulpo y una camiseta del San Pablo.

"Estas piezas (en Miami) guardan relación con las que comencé a hacer en el año 2006 y que se mostraron en la galería Futbolitis en mayo de este año, donde se vio la edición completa que hice entre 2006 y 2011, en contexto a la beca Kuitca y que terminó en una gran serie con desechos de deportistas amateur", hilvana Herrera sobre la exposición que incluyó el pedido a préstamo a colecciones privados y que permaneció abierta al público hasta julio pasado.

La continuidad del proyecto se da ahora con la muestra en territorio estadounidense: "Cuando vieron esa muestra, nos invitan a Futbolitis y a mí a producir este proyecto para Miami que mostrará las piezas que generé con desechos del Inter", dice sobre la exposición que si bien ya abrió al público hace unos días, tendrá su inauguración oficial mañana a las 18 para coincidir con la Semana del Arte de Miami, una sumatoria de exposiciones y proyectos que convierten al sur de Florida en epicentro de la cultura internacional.

En referencia al reciclado, el artista opina: "Es un fenómeno muy actual de la moda, por la gran cantidad de ropa discontinuada, fallada, que pasa de moda y que se desecha. Cantidades, pilas, basureros gigantes de ropa fuera de colección que ya no tiene posibilidad de ventas y que generan un alto impacto en la ecología. Entonces de alguna manera lo que (re)boot propone en su cuota estética y conceptual es trabajar en relación a eso", desgrana.

Pero no es Herrera el único artista que exhibe su obra como parte "Tiempo extra": si bien sus trabajos -por el vínculo con el Inter, donde juega el argentino Lionel Messi- de desmarcan especialmente del resto y son obras producidas puntualmente para la ocasión-, la muestra se completa con trabajos de otros diez artistas, vinculadas al fútbol, que es el eje central de la galería Futbolitis, dedicada exclusivamente a la fusión entre arte y fútbol.

"Son once artistas en total que exhiben sus obras, como un equipo de fútbol. Una Selección", dice a Télam el director de Futbolitis, Ezequiel Suranyi, sobre el proyecto que suma trabajos que plasman la pasión por el fútbol de Mariana López, Eduardo Longoni, Andres Compagnucci, Silvina Aguirre, Marcelo Barchi, Emiliano Miliyo, Patricio Larrambebere, Lucia Harari, Guillermo Iuso y el propio Suranyi.

"La muestra de Carlos Herrera en mayo pasado -asegura- fue el hit de la galería, que lleva menos de dos años de existencia. Vino mucha gente. Lo cambió todo. Logramos mostrar 64 obras de las cuales 24 venían de colecciones privadas. A partir de allí salió lo de Miami y en julio vamos a mostrar las obras de Carlos Herrera en Roma", adelanta Suranyi.

Oriundo de Rosario al igual que el astro argentino de fútbol, Herrera (1976) irrumpió en el mundo del arte de modo resonante cuando en el año 2011 obtuvo el primer premio arteba de la feria de arte contemporáneo con la obra "Autorretrato sobre mi muerte", que incluía un puñado de calamares en descomposición y un par de zapatos viejos dentro de una bolsa de nylon, un gesto que abrió un debate incesante dentro y fuera del mundillo artístico. Desde entonces, el artista que formó parte de la Beca Kuitca de la Universidad Di Tella, realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en Argentina, el extranjero y representó a la Argentina en la Bienal de Estambul con sus obras hechas con toda clase de fragmentos y sobrantes que abordan temas como la muerte, el tiempo, la locura, lo sexual, el silencio y la desaparición. TÉLAM