Sin tiempo y sin dinero para seguir con la ayuda a Ucrania

WASHINGTON, Estados Unidos, 5 (Reuters). - Shalanda Young, la directora de Presupuestos de la Casa Blanca, advirtió en una carta a Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, y a otros líderes del Congreso, que Estados Unidos se estaba quedando sin tiempo y sin dinero para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia.

El Gobierno del presidente Joe Biden pidió en octubre al Congreso casi 106.000 millones de dólares para financiar ambiciosos planes para Ucrania, Israel y la seguridad de las fronteras estadounidenses.

Los republicanos controlan la Cámara de Representantes con una escasa mayoría y la financiación para Ucrania fue reiteradamente motivo de controversia política entre algunos legisladores de derechas.

Young dijo en una carta publicada por la Casa Blanca que cortar la financiación y el flujo de armas a Ucrania aumentaría la probabilidad de victorias rusas.

"Quiero ser clara: si el Congreso no actúa a finales de año nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania y para proporcionar equipos de las reservas militares de Estados Unidos", escribió.

"No hay un fondo mágico de financiación disponible para hacer frente a este momento. Nos hemos quedado sin dinero y casi sin tiempo", expresó.

Young admitió que los aliados de Estados Unidos habían intensificado su apoyo a Ucrania, pero que la colaboración de Washington no podía ser sustituida.