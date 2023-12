Roberto Acuña campeón con Instituto de la Sudamericana

Instituto de Córdoba, con la presencia del rafaelino Roberto Acuña, se consagró el domingo campeón de la Liga Sudamericana de Básquetbol por primera vez en su historia al vencer en la final del certamen al colombiano Titanes, de Barranquilla, por 81 a 72, en el cierre de la Final Four desarrollada en el Palacio Peñarol del homónimo club uruguayo.

En ese mismo escenario de Montevideo otro argentino, el chubutense Gimnasia y Esgrima, de Comodoro Rivadavia se quedó con el tercer puesto al derrotar al también colombiano Caribben Storm Islands, por 89 a 73.

Instituto ya había tenido la oportunidad de quedarse con una Liga Sudamericana en 2013, cuando cayó en la final ante el brasileño Sesi Franca. pero 10 años después, no falló y pudo tener finalmente su primer título internacional. Once años pasaron de la última vez que un equipo argentino gritó campeón en la Sudamericana cuando Regatas de Corrientes le ganó Lobos de Brasilia en el año 2012.

Bryan Jefferson comandó la ofensiva de los ganadores con 23 puntos, 4 aciertos desde tercera dimensión y 12 rebotes. El escolta Nathan Hoover terminó con 22 unidades y 3 triples, en tanto que Mauro Cosolito y Gastón Elías 9, con 3 de 4 en triples, fueron otros puntos altos en el equipo dirigido por Lucas Victoriano. Acuña no anotó puntos.

Hoover fue designado Jugador Más Valioso de la competición y encabezó el Quinteto Ideal junto a su compañero Jefferson, el base Joshua Webster, de Gimnasia y Esgrima de Comodoro; el alero Josimar Ayarza, de Caribbean Storm y el pívot Eloy Vargas, de Titanes.



COMO JUGADOR Y DT

Lucas Victoriano, el entrenador del equipo, consiguió su primer título internacional pero no solo eso, también se convirtió en el primer argentino en conseguir lograr el campeonato como entrenador y como jugador. En la edición de 1996, obtuvo el certamen vistiendo la camiseta de Olimpia de Venado Tuerto como jugador.

No fue el primero de conseguirlo, anteriormente lo consiguió Helinho. En el certamen del 2000 logró coronarse campeón vistiendo la camiseta de Vasco da Gama en la definición ante Atenas de Córdoba, en la cual ganaron por 3-2. Mientras que en 2018 logró consagrarse como entrenador de Franca luego de superar, justamente, a Instituto de Córdoba por 2-1.