Los tremendos números de Mariano Werner en TC

Mariano Werner es el nuevo campeón del Turismo Carretera. El piloto entrerriano arribó 4º en el GP Coronación en San Juan y se alzó con la 16ª edición de la Copa de Oro. Así alcanzó su 3º campeonato en la “máxima” y logró ingresar entre los 10 pilotos con más títulos en la historia de la categoría.

El piloto nacido en Paraná, que el próximo 30 de diciembre cumplirá 35 años, selló otro año brillante. Donde ganó la etapa regular y desde el comienzo del minitorneo no se bajó de la cima en la tabla de posiciones. Arribó a esta última fecha con una diferencia de 38,5 puntos sobre Santiago Mangoni (Chevrolet) y cerró el petit torneo 34,5 por encima de Germán Todino (Dodge).Una ventaja que refleja el potencial que evidenció a lo largo de todo el certamen y que se traduce en estos números: 2 pole positions, 6 series (máximo ganador junto a Santero), 3 triunfos, 5 podios y 11 de las 15 carreras dentro de los 10 mejores.

La estadística lo coloca a Mariano un escalón por encima del resto. Condición que fue construyendo, al menos, en las últimas 4 temporadas. Es que desde el 2020 a esta parte se consagró campeón en 3 oportunidades (2020, 2021 y 2023) mientras que en el certamen 2022 finalizó como subcampeón de Manu Urcera.

En este período alcanzó, a su vez, un total de 12 triunfos (4 en 2021, 3 en 2020 y 2023, y 2 en 2022).De más está decir que en todos estos años fue el mejor representante que tuvo Ford. Con el título conseguido este domingo es el piloto de la marca con mayor cantidad de Copas y el 2º en el historial detrás de Agustín Canapino que tiene 4.

Semejante palmarés le permitió meterse en la galería de los 10 pilotos con mayor cantidad de títulos en la historia. Una lista que integran nombres de la talla de Juan Gálvez (máximo campeón con 9), Guillermo Ortelli (7), Juan María Traverso (6), Oscar Gálvez (5), Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Canapino (4), Roberto Mouras y Oscar Castellano (3).

De todas formas, Mariano tiene por delante muchos años más de actividad, lo que le abre la posibilidad de continuar cosechando títulos. Por lo pronto, en el campeonato 2024 ya no pintará el número 1 sobre el Falcon sino que lo hará con un flamante Ford Mustang que está en construcción. El próximo desafío será, entonces, ganar otra Copa con este nuevo modelo y seguir haciendo historia en el TC.

“Este sería el mejor momento para el retiro. Es tan difícil haber conseguido los 2 títulos más importantes de mi vida que te lleva a pensar muchas cosas. Pero vivo de esto y seguramente después de que pase el cansancio, el stress y las presiones, cargaré las pilas y la energía para volver a pintar ese número tan lindo que me toca llevar”, dijo el entrerriano.(Fuente: Solotc.com.ar.).