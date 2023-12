Sensaciones y sentimientos

IMÁGENES A PUNTO DE RECITAR



Por Hugo Borgna





Si se pone atención al corazón y al alma juntos (los dos elementos sensibles y no menos vigentes que los concretos) es muy posible que se escuche su voz conjunta.

Con sólo abrir “Fotopoemas” y “Fotopoemas II”, parece surgir del interior sensible del papel un suspiro largo y feliz. El genio del mensaje perdurable ha ganado la luz. Ahora va a vibrar lo que a simple vista parece un libro con poesías y fotografías unidas conceptualmente.

1971 fue la iniciación del comienzo de una idea conjunta, con “Fotopoemas”, un más que libro que conectó poesías de Elda Massoni, Sirley Húbeli Bertone, Nelly S. de Gerbaudo, Palmira Reale Arcos, Fotunato E. Nari, Cristina Ana Zunino, Juan Pablo González, Lermo Rafael Balbi, Mario E. Vecchioli y Margarita Beceyro de Oliva. En todos los casos fueron dos las poesías, acompañadas cada una por un fotógrafo; ellos son, respectivamente, Ricardo Castagno, Osvaldo Dalmasso, Telmo J. Berzero, Publio Parola, Adhemar Mascotti, Roberto Dezzi, Narciso Yachelini, Ricardo Giorgetti Paganini, Osvaldo Tosoratto y Adolfo Previderé.

Arte, sensación y documento, eso configura “Fotopoemas”. Pero el transcurrir no quiso dejar dormida la idea, demasiado buena como para ignorar su propuesta, la que tuvo, además del color, impactante brillo.

Una noche, mirando en nuestra plaza principal un conjunto de fotografías del lugar donde Horacio Quiroga elaboró sus historias, “Fito” Previderé frotó la lámpara. Podríamos hacer otro “Fotopoemas”, dijo, y el augurio voló por el aire. Reclamó que la acción no perdiera tiempo. Y el Foto Cine Club Rafaela, junto a E.R.A. (Escritores Rafaelinos Agrupados) se cargaron de contagioso entusiasmo.

Esta obra, de características monumentales, vio el color y la inspiración en diciembre de 2011, cuando Adolfo Previderé, su inspirador, ya era el objetivo de una foto celestial. Las 130 páginas de “Fotopoemas II” se poblaron con textos de Liana Friedrich, Matías Aimino, Felipa Pogonza, Sandra Mansilla, Olga Schmidt, Franco Rosso, Alicia Rossignoli, María Adela Schamne, María del C. Giay Levra, Hugo Borgna, Marcdelo Pavón, Delia Sosa, Stella Meolans, Héctor Puig, Margarita Oliva, Sirley Húbeli Bertone, Milagros Driulo, Diego Ferrero, María G. Mendoza Rubiolo, Julia Kalbermatten de Czakó, Mario Molfino, Fortunato Nari, Hugo Bruno, Rodolfo Zehnder, Eduardo Hermida, Edelveis Carugatti, Raúl Abeillé, Carolina Battistini, Alberto Domenella y Juan I. Fontanetto.

A continuación, se invirtieron las funciones: las fotografías de Cristian Alcoba, Oscar Allassia, Leandro Bauducco, Ricardo Beltramino, Jorge Bonvin, Osvaldo Dalmasso, Eva D’Iorio, Omar Emmert, Roberto Fontanet, Carlos Funes, Matías Grosso, Daiana Guevara, Horacio Heinzmann, Ana María Luchetti, Leandro Marín, Nicolás Marotti, Evelin Olivero, Publio Parola, Geraldina Perez Etchepare, Adolfo Previderé, Eleonora Quiroga, Marcelo Rico, Viviana Ricotti, Silvia Ruffinengo, Gustavo Scándalo, Beatriz Signorini, Corina Sottocorno, María Eva Visconti, Viviana Wilson y Omar Yacob, inspiraron textos surgidos de los poetas.

60 fotografías, 60 poesías; 120 inspiraciones al vuelo, y los aterrizajes en color en abiertas praderas de luz. Tal el contenido de este libro.

La palabra abrió sus límites para abarcar el mensaje de las fotos, ellas abrieron los ojos y, como cíclopes, buscaron custodiar celosamente la idea descripta.

Es de estricta justicia recomendar este libro. Háganle un lugar en su casa, lectores.

Descubrirán qué bueno es sentir el color de las palabras y la poesía de la imagen.