El panorama de los rafaelinos en el Torneo Regional Amateur

El torneo Regional Amateur, en su zona Región Litoral Sur, puso en disputa en la tarde de ayer su quinta y penúltima fecha de la primera fase. El que ganó y sueña con la clasificación es Ferrocarril del Estado. Los dirigidos por el Bocha Born sacaron adelante un partido complicado en su visita a Atlético San Jorge al imponerse con total autoridad 3-1 y los de barrio Los Nogales llegan al último capítulo ilusionados. Por la misma zona 9, Libertad goleó en Sunchales 3-0 a San Martín de Carlos Pellegrini y sigue siendo el líder del grupo.

Por la zona 8, Sportivo Norte y Universidad Nacional del Litoral igualaron 3 a 3 en un partidazo disputado en barrio Barranquitas. Ahora, el Negro estará obligado a ganar en la última para soñar con la clasificación.

En tanto que Ben Hur cortó su racha ganadora con un empate sin goles en su visita a Juventud de Esperanza, por la zona 7. Ahora, los dirigidos por Gustavo Barraza definirán su suerte como local ante Argentino de Franck (ayer igualó 1-1 con 9 de Julio de Arocena), que también llegará a Rafaela con chances.



Todo lo ocurrido, las posiciones y lo que se viene:



Sportivo Norte 3 – Universidad Litoral 3



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Mauro Roldán.



Goles: PT 45m, ST 26m y 46m Natanael González (UNL); ST 15m, 28m y 45m Augusto Baldasarre (SN).



El Quillá 2 – Peñarol 0



Cancha: Independiente de Santo Tomé.

Árbitro: Ezequiel Vega.



Goles: 7m ST Gabriel Santos y 16m ST Tomás Gandolfi (EQ).



LAS POSICIONES: Peñarol 8, puntos; Sportivo Norte 8; Náutico El Quillá 7; Universidad Nacional del Litoral 4.



Próxima fecha (6º): Peñarol vs Universidad Nacional Litoral, El Quillá – Sportivo Norte.



Juventud de Esperanza 0 – Ben Hur 0



Cancha: Juventud de Esperanza.

Árbitro: Maximiliano Manduca.



Gole: no hubo.



LAS POSICIONES: Ben Hur 9, puntos; Juventud de Esperanza 9; Argentino de Franck 6; 9 de Julio de Arocena 1.



Próxima fecha (6º): Ben Hur vs Argentino de Franck, Juventud de Esperanza vs 9 de Julio de Arocena.



Atlético San Jorge 1 – Ferrocarril del Estado 3



Cancha: Atlético San Jorge.

Árbitro: Diego Saracho.



Goles: PT 21m Lucas Quiróz (F), PT 33m Brian Peralta (F), ST 34m Facundo Centurión (F) y ST 39m Maximiliano Romero (ASJ).



Libertad de Sunchales 3 – San Martín 0



Cancha: Plácido Tita.

Árbitro: Lucas Cavallero.



Goles: ST 15m Agustín Bianchiotti (L), ST 43m José Ibarra (L) y 45m Juan Rivarossa (L).



LAS POSICIONES: Libertad 10, puntos; Ferrocarril del Estado 9; Atlético San Jorge 7; San Martín 1.



Próxima fecha (6º): Ferrocarril del Estado vs San Martín, San Jorge vs Libertad.