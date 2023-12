Talerico es nueva baja en el próximo Gabinete

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La ex integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y candidata a senadora bonaerense, María Eugenia Talerico, aseguró que no estará al frente de la Dirección Nacional de Migraciones durante el gobierno del presidente electo, Javier Milei.

"Quería comunicarles que finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones", anunció Talerico en Twitter.

"Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos los argentinos", continuó.

Talerico fue convocada por el futuro ministro del Interior y uno de los armadores del Gabinete nacional, Guillermo Francos, quien le había propuesto una conducción "transparente" y "ejemplificadora" en ese sector.

Talerico, cerca al núcleo duro del PRO a través del economista y diputado Ricardo López Murphy, impulsó en el último tiempo denuncias importantes como la de Julio "Chocolate" Rigau, por el escándalo de corrupción en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Además, fue querellante en la Ruta del Dinero K, en la que Lázaro Báez, empresario sureño ligado a la familia Kirchner, fue condenado a 10 años de prisión.

En este contexto, continúan las dudas en el armado final del equipo de trabajo de Milei que desembarcará el 10 de diciembre en el Poder Ejecutivo.