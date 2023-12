Calvo presentó el proyecto de ley para ampliar la utilización de biocombustibles

Durante los últimos días, el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presentó un proyecto de ley, con el acompañamiento de los senadores Pirola, Traferri y Michlig y Enrico, que tiene por objeto el impulso a la producción, comercialización y uso sustentable de biodiésel en medios de transporte, como energía renovable de transición hacia un modelo de bajas o nulas emisiones de carbono, para el cuidado del medio ambiente y desarrollo productivo.

Para ello propicia una modificación al art. 1 de la ley provincial 14.010 que crea el "Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles", a los efectos de incorporar otros sectores o actividades con el objetivo de llegar a la utilización masiva de biocombustibles (biodiésel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir) en estado puro o en el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles en el territorio provincial, y realizar algunas correcciones para clarificar mejor dichos sectores o actividades que se dedican al transporte.

Calvo explicó que “la iniciativa promueve contribuir a un futuro energético sostenible mediante el desarrollo de combustibles alternativos para la propulsión en la Provincia de Santa Fe de otros medios de transporte como, entre otros, aéreos, ferroviarios y además de los buques a todo transporte fluvial de menor porte para fines comerciales y recreativos. Es decir, impulsar la utilización de un nuevo combustible para sustituir al petróleo en estos medios de transporte en Santa Fe, con el objeto de ampliar los sectores o actividades donde debe utilizarse”.

En el proyecto se propone incorporar al sector del transporte de cargas de productos industriales, comerciales, además del agropecuario que ya está incluido. Asimismo a las contrataciones de servicios públicos y de obras públicas en el territorio provincial, incluyendo pero no limitando, la recolección de residuos urbanos y residuos peligrosos, realizado por el estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas o mediante concesiones a empresas privadas. Además, se amplía el concepto de empresas de transporte de pasajeros, especificando si es en colectivos u otros medios, ya sea urbana e interurbana.

Dentro del transporte fluvial, además de los buques ya contemplados, se incorpora a todo transporte fluvial de menor porte para fines comerciales y recreativos, y fundamentalmente se incluye también al transporte aéreo y ferroviario de carga y pasajeros.

Por último, Calvo señaló que “los biocombustibles, a los que casi no se les presta atención, deberán ser una prioridad en esta transición porque son lo que, de forma más eficaz y en un plazo corto, van acelerar la 'descarbonización' del transporte; porque se van a seguir vendiendo vehículos a motor, cada vez más eficientes; y porque la tecnología eléctrica no va cubrir, por ahora, las necesidades de movilidad de aquellos usos más contaminantes: el transporte terrestre, aéreo y marítimo de mercancías y pasajeros. Por ello atendiendo a la necesidad de defensa del medio ambiente es que presentó la iniciativa, en el convencimiento que la producción y el cuidado del medio ambiente nos viene ocupando permanentemente en este último tiempo, dado los efectos nocivos que viene produciendo el calentamiento global”.