Paoltroni ofreció detalles sobre el paquete de leyes

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Francisco Paoltroni, el candidato a presidir la Cámara de Senadores, brindó detalles del paquete de leyes "ómnibus" que prepara el presidente electo, Javier Milei, y que enviará al Congreso el día después de su asunción. .

"Está conformado. Nuestro presidente lo va a anunciar el día 10 de diciembre y el 11 lo va a mandar a la Cámara. Lo primero que tenemos que salir a resolver para que empiece a bajar la inflación para generar los indicadores necesarios y que el país arranque", explicó en una entrevista con el programa Newsweek, que conduce Ignacio Otero por FM Metro 95.1.

Si bien evitó dar precisiones, dio algunas definiciones al respecto de la batería de modificaciones que La Libertad Avanza busca implementar: "Al campo le pega de lleno todo lo que es la macroeconomía. No necesitás medidas específicas, en orden de prioridades está último".

"Si empezamos a resolver el tipo de cambio y vamos a una quita y eliminación de retenciones, que lleva un tiempo, es un proceso, pero claro hacia donde vamos. Acá no hay magia, hay que trabajar y buscar consensos necesarios. Somos mayoría los legisladores que apoyamos este cambio que votó la sociedad. Hay que trabajar para cambiar la historia", desarrolló.

Respecto a la conformación de la Cámara baja, en la que la fuerza gobernante se encuentra en minoría, Paoltroni expuso que lo central es "buscar consenso y trabajar en reformas profundas".

"Las reglas que se aplican en nuestro país nos trajeron 50% de pobreza. Nadie puede decir que esto funciona", subrayó, y anticipó que habrá modificaciones en las leyes laborales.

"Hay que ir trabajando en este sentido, hablando, debatiendo. Quién puede decir que el sistema argentino funciona cuando tenés a 8 millones afuera del sistema", agregó.

Por último, reveló cómo fue el proceso de designación para liderar la Cámara de Senadores y expresó que ceder esos espacios a otras fuerzas, en específico al PRO, era "resignar una fortaleza" con la que cuenta La Libertad Avanza.

"El día lunes, en reunión, estuvimos charlando y la postura era que creíamos que es una fortaleza tener este gran apoyo de la ciudadanía. Resignar estos espacios significaba resignar una fortaleza que tenemos. Ceder esto generaba heridos de nuestro frente. No tenía sentido cederlos, los debíamos ocupar los propios", concluyó.

Francisco Paoltroni fue confirmado por Javier Milei para que se desempeñe al frente de la Cámara de Senadores, en tanto que Martín Menem presidirá la Cámara de Diputados durante la gestión del libertario en la Casa Rosada.

Así lo mencionó el jefe de Estado que asumirá el próximo domingo 10 de diciembre, tras ser electo el pasado 19 de noviembre, por una diferencia de casi 12 puntos sobre el candidato oficialista Sergio Massa, de Unión por la Patria.