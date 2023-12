Nivel freático: en Rafaela ya se frenó el descenso y con lluvias abundantes podría empezar a subir

(Por Juan Manuel Fernández, Diario El Litoral de Santa Fe). - A medida que las lluvias recobraron cierta normalidad, a comienzos de noviembre, los productores del centro santafesino se preguntaron con cuántos milímetros podría empezar a recuperarse el nivel freático. Desde INTA Rafaela, donde trabaja en el monitoreo de esta variable desde hace años, el geólogo Rubén Tosolini comentó que para que ello ocurra se precisan registros por encima de la media, algo que aún no ha ocurrido en la región. De todas formas, anticipó que el nivel en el punto de medición de la Experimental entró en una meseta, luego de un período de disminución constante de hasta un centímetro diario.

"Todavía no muestra signos de recarga", dijo el especialista a Campolitoral. Y explicó: "indudablemente que estos tres años (de sequía) nos pegaron muy fuerte y ha evacuado del suelo mucho milímetros de agua; y esa recarga requiere de muchos milímetros de lluvia".

Tosolini admitió que creyó que las últimas lluvias, que en Rafaela fueron de unos 70 mm, podrían recuperar el nivel, pero no fue así. En cambio "sí estamos observando, como datos muy preliminares e incipientes, que esa bajante que teníamos, que en algún momento llegó a medir hasta 1cm por día, se ha detenido y entró en una especie de meseta".

La estabilización "quizás estaría indicando que, las lluvias que vengan de acá en más, puedan estar probando algún impacto en la recarga". Al respecto consideró que, en función de las mediciones y observaciones, la principal recarga la generan "los excedentes de lluvia". Según los datos, en años con lluvias por encima de la media histórica (970 mm en Rafaela), tanto mensual como anual, se empieza a recargar el acuífero. Pero hizo la salvedad de que el punto de monitoreo es un ambiente netamente agrícola, por lo que "si tenemos lluvias entre 900 y 1.000 mm no se produce una recarga; pero con lluvias superiores sí".

Por lo tanto, y en virtud de que los meses más intensos de El Niño serían de diciembre a marzo, "uno lo que está observando es que, posiblemente, las próximas lluvias que vengan puedan causar un impacto en los niveles freáticos".

El nivel actual -comentó- ronda los 6.40 metros de profundidad, algo que podría considerarse "normal" si se tiene en cuenta la historia de las mediciones en en lugar. En 1968, cuando se iniciaron, el nivel freático estaba a 12 metros de profundidad. Luego, a partir del ciclo húmedo en la década del 70 fue subiendo. "El gran click", dijo, fue el 77/78 "que llevó el agua casi hasta la superficie". Y desde entonces "hubo vaivenes" con descensos hasta casi 8 metros, pero "el común denominador es entre 5 y 6 metros como máximo; o sea que estamos todavía dentro de valores relativamente normales".

Tosolini indicó que "el comportamiento lo estamos empezando a entender, en alguna medida, con estos datos". En base a esto, dijo: "yo creo que como está la situación y con los pronósticos a mediano y largo plazo que hay es muy probable que tengamos un ascenso del nivel freático; hasta donde, no lo sé porque dependerá de cuánto y cómo llueva".

Frente a esta posibilidad recomendó no preocuparse, sino ocuparse. Esto implicaría "empezar a medir en los campos y ver qué comportamiento tiene el acuífero en cada uno en particular".

"A mi lo que más me preocupa es abril y mayo; hay que ver como entramos y qué lluvias nos van a caer", dijo, porque es la época en la que disminuye el consumo y la evaporación en el lote, y con lluvias muy importantes se generarían problemas. A los fines de estimular la medición, Tosolini señaló: "yo le digo a los productores que usen los molinos; hay muchos abandonados, que pueden transformarse en freatímetros". Muchos llegan hasta 25 metro y podrían dar buenos datos, aseguró. "En la gran mayoría de los campos hay molinos abandonados, así que se podría transformar y para ello sólo habría que quitarle el cilindro", sugirió.