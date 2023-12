El Día Internacional de los Bancos se celebra el 4 de diciembre, una fecha creada en el año 2019, gracias a un decreto oficial establecido por la ONU.



¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Bancos?

Para reconocer la importante aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial.



¿Para qué sirve un banco?

¿Por qué surge la idea de dedicar un día a los bancos?

Cada vez más, la economía mundial se enfrenta a nuevos retos y desafíos. Uno de ellos es la llamada volatilidad financiera, unido a otros problemas de índole, político, social y ambiental que hacen más difícil lograr los objetivos que se tienen previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, no se puede dejar de lado que muchas de las entidades financieras de todo el planeta presentan un alto nivel de endeudamiento que no les permite cumplir sus compromisos debido a los cambios en el sistema monetario internacional.

Sin embargo, los bancos nacionales de desarrollo que en la actualidad cuenten con una buena administración, tendrán la capacidad de ayudar a muchos países a elaborar planes de financiación que les permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible.

Este ambicioso plan establecido por la Organización de las Naciones Unidas busca satisfacer las necesidades más inmediatas de muchos países que están atravesando por fuertes dificultades económicas, sociales y ambientales.



¿Se encuentran las aspiraciones de un mundo mejor, en riesgo?

La economía mundial está atravesando por una de sus peores crisis debido a los acontecimientos más recientes, donde la humanidad está batallando con múltiples desafíos.

De acuerdo a los estudios más recientes unos 30 países no pueden con su deuda externa, lo cual se ha agravado un por un estancamiento global de los mercados internacionales, una caída de la bolsa y una terrible recesión.

Todo esto retrasa los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que en los últimos años se ha disparado la desigualdad en los salarios de los trabajadores de los países más pobres, y siguen en aumento los problemas que acarrea el cambio climático, afectando de manera considerable la producción económica y el desarrollo de las comunidades en todo el mundo.



Necesidad de revisar la estructura financiera mundial

Hoy más que nunca, es prioridad examinar en profundidad la estructura financiera mundial en vías de alcanzar los objetivos que permitan ayudar a nuestro planeta y hacer frente a los múltiples problemas que hoy atravesamos.

Una restructuración de la llamada deuda soberana y un nuevo diseño del sistema tributario internacional pueden ser salidas viables en estos momentos de grandes cambios en los distintos sectores de la sociedad.



El compromiso de alcanzar un desarrollo sostenible

Alcanzar un desarrollo sostenible requiere años de esfuerzo y trabajo de todos, para que este sueño sea una realidad. Erradicar la pobreza, eliminar la desigualdad y contribuir a frenar el cambio climático, debe ser un firme compromiso tanto de los gobiernos, el sector público y privado y la población en general.

En este sentido, una participación más activa de los distintos sectores puede contribuir de forma positiva a reducir los niveles de incertidumbre, así como los respectivos cambios que se llevan a cabo en el sector financiero, podrán dar cabida a que se puedan cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030.



¿Cómo celebrar el Día Internacional de los Bancos?

El sistema bancario es un ente que, desde su creación, ha apostado por brindar ciertas ventajas financieras que permitan a los países y sus habitantes mejorar su calidad de vida, por eso, para celebrar el Día Internacional de los Bancos, debemos comenzar agradeciendo su contribución, sobre todo, para ayudar a los sectores de la economía de los países, que hoy se encuentran atravesando una severa crisis económica.