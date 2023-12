Tapia en su laberinto

El actual presidente de AFA transita uno de sus momentos más delicados al frente de la administración de calle Viamonte; las razones en superficie no parecen indicarlo gravemente, sin embargo y a manera de extraña paradoja, en el mejor momento deportivo del fútbol argentino, al menos en la amplificación del Seleccionado Mayor como producto al mundo, por su condición de monarca de este deporte, el desconcertante mensaje de Lionel Scaloni, una de sus espadas predilectas, hizo que las luces que reflejaban el éxito en la figura del entrenador albiceleste, se desplazaran voraces hacia la del Chiqui Tapia, exponiéndolo como nunca antes, frente a una sociedad que le ha entregado un voto de confianza inédito a este ciclo, mas allá del logro deportivo en Doha, ya que localiza en este cuerpo técnico, valores y comportamientos que le sigue demandando sin éxito, a la clase política en nuestro país.



Todos queremos ser Scaloni

Hay un debajo de la alfombra que nos ruboriza en lo cotidiano, cuando le echamos la mirada a la gestión en el ámbito doméstico, allí el tiempo no ha pasado y tampoco el factor contagio, de momento no ha prosperado en la medida de las expectativas y agregaría, de las imperiosas necesidades.

Ese trasfondo muestra una organización manipulable de los torneos del futbol mayor, con una tendencia al bochorno, si auditamos las competencias menores donde el reinado de la improvisación y las impudorosas influencias políticas, las están convirtiendo en cotos de caza.

Una especie de doble vara en la cual, la bizarría de esa imagen de Lionel Messi, líder y emblema del futbol argentino, se impone claramente ante el rostro menos favorable que difunden las trapalonerias criollas y el manejo poco claro de una institución que muchos creyeron saneada a fuerza de títulos internacionales y un prestigio exportable, pero que la otra realidad la sigue desnudando sin pudor.

Scaloni en su relato después del partido en Rio, le quitó a la perfección de su obra deportiva, las certezas que todos teníamos sobre la robustez de esas raíces, para que, acto seguido, una catarata de conjeturas entraran a esquilmar al pope afista, responsable según se infiere, de una ristra de inconsistencias que vienen acompañando a La Scaloneta, desde la

consagración en 2021, sin que ello se notara desde el rendimiento deportivo un solo minuto.

La gran pregunta, entonces, es cuánta lealtad le debe Scaloni a quien lo contrató, lo fue a buscar cuando su nombre no estaba en ninguna lista de candidatos, pero quien luego parecía estar a prueba permanente y sin un contrato definitivo, que si se consiguió fue en buena parte por la presión de César Luis Menotti, director nacional de Selecciones Nacionales, que se identificó con él recordando su propio trabajo para el Mundial 1978.

Para Tapia, hoy mismo, Scaloni, pese a su excelente trabajo en la selección argentina y más allá de fotos sonrientes o copas levantadas para el exterior, es un director técnico que le debe todo o casi todo, y cree que como es joven y en cierta manera, nuevo, puede soportar todos los entramados y los movimientos berretas del fútbol argentino, algo que, más allá de lo parecido en el terreno local, Julio Grondona cuidó mucho en sus 35 años de mandato: las selecciones nacionales son a la AFA lo que la Cancillería a un gobierno. Son la cara del fútbol argentino hacia el exterior y esa es la que más hay que cuidar. Todo lo contrario, Tapia no parece detenerse mucho en esos detalles.

Ni a Scaloni ni al cuerpo técnico les gustó que el micro estacionara en la puerta del hotel de Río de Janeiro poco más de una hora más tarde de lo previsto y que eso alterara la cena y el descanso antes de uno de los partidos más importantes de este ciclo de cuatro años, dado que hay muy pocas chances de medirse ante los europeos. Tampoco sentó bien que sus familiares y amigos no hayan podido recibir el número de entradas solicitado pero conspicuas barras bravas sí pudieron llegar al Maracaná con todos los gastos pagos. Tampoco gustó que, en los incidentes previos al partido, con la Policía carioca reprimiendo a los hinchas argentinos en la tribuna, el presidente de la AFA no moviera un dedo y fuera Lionel Messi, el capitán, quien motu proprio tomó la decisión de retirarse al vestuario.

Hay incomodidad por aspectos deportivos e institucionales de larga data. Por ejemplo, ni Scaloni ni el cuerpo técnico entienden que la AFA haya privilegiado la caja antes que el prestigio, con partidos amistosos en destinos que pagan mucho pero que no representan compromisos de fuste (Menotti lo sabe bien porque para el Mundial 1978 organizó una serie internacional en la Bombonera con los mejores equipos del mundo y realizó giras con encuentros de gran dificultad, para obtener un mejor rodaje). Un ejemplo de ello es que, en marzo, Inglaterra tiene una fecha libre pero ya fue tomada por Brasil, cuya selección -pudo notarse el pasado martes- no atraviesa su mejor momento y hasta su entrenador, Fernando Diniz, cuenta con muchas chances de irse después de junio, reemplazado por Carlo Ancelotti-.

Los problemas no se solucionaron, ni siquiera se dio la charla entre técnico y presidente. Pero con Scaloni yendo al sorteo de la Copa América, las chances de que todo se encamine crecen. El Lionel DT intentará hacer valer su pensamiento y buscará generar más conciencia en la dirigencia para que no se vuelvan a repetir los errores que tanto le molestaron. Chiqui Tapia también dirá lo suyo, pero buscará darle continuidad al ciclo que comenzó en septiembre de 2018, cuando Scaloni arrancó como un interino.

Scaloni tiene contrato hasta la finalización de las Eliminatorias pero que se renueva automáticamente si la Selección se clasifica al Mundial 2026. Habrá que ver cuál es el acuerdo entre el entrenador y Tapia. Lo primero que se viene en el horizonte es la Copa América 2024 y ahí parece que el entrenador y su cuerpo técnico estarán para buscar el bicampeonato. Después, habrá que ver cómo sigue la relación y si hay Scaloneta para rato o no.