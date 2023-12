Platense y Godoy Cruz, por penales, se metieron en semis de la Copa de la Liga

Platense se hizo fuerte ayer en San Juan, no bajó los brazos para llegar al empate 1-1 ante Huracán y terminó definiendo por 4-2 por penales con su arquero Ramiro Macagno, surgido en Atlético de Rafaela, como héroe para sacar el primer boleto de esta Copa LPF a semifinales en el Estadio San Juan del Bicentenario.

El equipo de Diego Martínez dominó el trámite en el primer tiempo, dando la impresión de encontrarse cerca de abrir el marcador más allá de fallar en la última puntada. Ya en el inicio, metió un cabezazo bombeado en el travesaño, pero recién encontró la ventaja a los 41 minutos. En un gran avance, Ignacio Pussetto apareció solo por derecha, se llevó marcas y la salida de Macagno y cuando definió le cortaron el tiro en el área chica, pero el balón le quedó a Walter Mazzantti para definir a su antojo.

Los Quemeros no lo cerraron y, a los 42, el ingresado Luciano Ferreyra recibió en la medialuna, se acomodó hacia su derecha y definió bajo y a la izquierda de Cháves para lograr el empate. Con poco tiempo de resto, la definición sería por penales.

En la serie, el de Vicente López acertó todo con Mateo Pellegrino, Gastón Suso, Nicolás Servetto y Franco Díaz en la definición, mientras que el Globo solo convirtió a través de Matías Cóccaro y Franco Alfonso, porque Macagno apareció ante Fernando Tobio en el segundo tiro y Fernando Torrent en el cuarto. Platense a semifinales.



GODOY CRUZ, POR PENALES



Godoy Cruz se impuso 5-3 por penales sobre Banfield luego de empatar 0-0 por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio La Pedrera de San Luis y ahora se medirá con Platense en las semifinales por un lugar en la gran final del torneo. El Tomba de Daniel Oldrá no dejó en la fase regular su gran forma que le permitió liderar durante gran parte de las 14 fechas que conformaron la fase de grupos y luego de no poder ponerse en ventaja durante los 90 minutos pese a gozar de la gran mayoría de las chances pudo finalmente imponerse desde los doce pasos.