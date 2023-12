Histórico: Riestra ascendió a Primera

Deportivo Riestra consiguió ayer un histórico ascenso a Primera División del fútbol argentino, al vencer 1 a 0 a Deportivo Maipú de Mendoza en la final del certamen reducido de la Primera Nacional.

De esta manera, acompañará a Independiente Rivadavia a la Liga Profesional en 2024.

El partido se disputó en la cancha de Instituto, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera de flojísima tarea, y una altísima temperatura que superó los 33 grados.

El único gol del encuentro lo marcó, a los 15 minutos del segundo tiempo, el delantero Gustavo “Tortuga” Fernández, con pasado en la Gloria.

Deportivo Riestra se fundó el 22 de febrero de 1931, tiene su sede en el barrio de Nueva Pompeya, y posee además el estadio Guillermo Laza en el barrio de Villa Soldati, cuya capacidad aproximada es de 3000 espectadores.

Esta institución, apodada “Los Malevos” suele estar más ligada a las categorías más bajas del fútbol argentino. El elenco del Bajo Flores jugó la mayoría de sus años entre la Primera C y la D e incluso en una temporada llegó a estar desafiliado, es decir, fue el peor de la Primera D.

Ahora, lo hará por primera vez en su historia en Primera División y será parte de la próxima Liga Profesional en 2024.

Riestra mostró ser otro “guapo” del fútbol del ascenso y con esa fórmula se suma a la élite. Como llegara Barracas hace un tiempo no muy lejano, es ahora este club con pocos hinchas, un estadio para tres mil espectadores, pero con gente influyente sentada en los lugares en los que debió estar, el que alcanza un ascenso.

Después de tener varios partidos con arbitrajes no menos que polémicos, entró en una recta final en la que mostró oficio de equipo del ascenso, fuerza de voluntad y mucha “maña” para saber jugar la instancia definitoria.