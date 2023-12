Vivas salió lesionado en Gloucester ante Bristol

La visita de Gloucester a Ashton Gate fue complicada en uno de los encuentros de la séptima fecha de la Premiership británica. En el marco de una tarde adversa desde el juego y el resultado, con derrota por 51 a 26, quedó también una señal de preocupación por Mayco Vivas.

El pilar rafaelino tuvo que dejar la cancha cuando iban 25 minutos del primer tiempo, luego de un scrum en el que Bristol impuso condiciones con su empuje y desarmó al pack visitante. En su lugar ingresó Harry Elrington.

Vivas se retiró con gestos de dolor en una pierna y acompañado por dos miembros del cuerpo médico del club.Para destacar en Gloucester, Santiago Carreras aportó tres conversiones. Además, fueron titulares Matías Alemanno y Santiago Socino.

En tanto, Pedro Rubiolo estará otra vez con la «6» este domingo en la tercera línea de los Newcastle Falcons que visitarán al Leicester de Julián Montoya, a las 12 de Argentina. Junto al forward de nuestra ciudad, van desde el arranque Matías Moroni (enfrentará a su ex equipo) y Eduardo Bello.



SEVEN DE LA REPÚBLICA

Santa Fe no pudo meterse en la Copa de Oro de la 39ª edición del Seven de la República que comenzó a disputarse este sábado en Paraná, como había ocurrido en las últimas ediciones.

Por la mañana, el seleccionado de Santa Fe A -integrado por Manuel Mandrille y Santiago Kerstens- le ganó a Cuyo por 24 a 12, mientras que por la tarde perdió frente a Córdoba por 26 a 12. Finalmente quedó sin chances en el último encuentro de la etapa clasificatoria, perdiendo ante el anfitrión Entre Ríos A por 19 a 14.

Este domingo seguirá su participación en la Copa de Bronce.

En cuanto al seleccionado B que disputa el torneo Ascenso, integrado por Facundo Aimo, Ricardo Brown y Leonardo Sabellotti, en el turno matutino derrotó a Formosa por 24 a 7, posteriormente a la tarde cayó ante Alto Valle por 14 a 7 y finalmente, en tanto que este domingo tendrá doble actividad: las 10.20 jugará con Austral, y a las 16.20 frente a Entre Ríos B.