Menem y Paoltroni al frente en Diputados y en el Senado

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente electo, Javier Milei, terminó de definir los nombres para presidir la Cámara de Diputados y el Senado, para lo cual propondrá a Martín Menem y a Francisco Paoltroni, respectivamente.

La novedad fue dada a conocer a través de la cuenta de la "Oficina del Presidente Javier Milei".

En el comunicado, se informó que la decisión fue tomada "siguiendo la tradición democrática de los últimos 40 años".

"El presidente electo propondrá al doctor Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado de la Nación", indicó.

"Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante", concluyó el texto difundido.

Días atrás, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, había expresado su posición sobre el asunto, coincidente con la que finalmente adoptó el libertario: la línea sucesoria debe estar integrada por miembros del espacio gobernante.

"Anoche en la cena de despedida y bienvenida de senadores y senadoras dije, parafraseando al presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el kirchnerismo o Cristina, cuando no... quiere quedarse con las autoridades del Senado", sostuvo la titular de la Cámara alta.

Y continuó: "Manifesté que sigo pensando exactamente lo mismo de siempre: tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo".

En ese sentido, llamó a recordar que en 2015, "después de que el Frente para la Victoria perdiera el balotaje por una mínima diferencia", ella había planteado que "había que respetar la línea sucesoria del Poder Ejecutivo pese a que Cambiemos -ganador de ese balotaje- no contaba con las mayorías necesarias, como sucede ahora con La Libertad Avanza".

"Fue así que asumieron Federico Pinedo como presidente provisional del Senado y Emilio Monzó como presidente de la Cámara de Diputados", rememoró Cristina Kirchner.

A modo de cierre, la saliente vicepresidenta subrayó: "Siempre he hecho del respeto a la voluntad popular, a las instituciones y a mi propia coherencia, una práctica política que no pienso abandonar por nada ni por nadie".