El transporte interurbano restringe el servicio nocturno desde este lunes

Se vuelve a enrarecer el tema de los colectivos. Esta vez, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (Atap) anunció que las empresas de transporte interurbano de la provincia de Santa Fe suspenderán los servicios nocturnos a partir de este lunes 4 de diciembre. Se trata de aquellas que cubren trayectos en el centro-norte provincial. Una medida similar habían tomado las firmas de colectivos urbanos de la ciudad de Santa Fe pero ese conflicto se logró destrabar y ahora funcionan con normalidad.

Atap informó en un comunicado que la restricción será desde las 22 horas y que la misma se debe a "diversos incumplimientos" de la provincia, entre ellos, "la falta de actualización tarifaria con un atraso que supera el 90%; la falta de actualización, pago y liquidación del programa BEG; y la falta de decreto que instrumente la ampliación en las compensaciones nacionales por $ 6 mil millones (de las cuales la provincia recibe un 12 ó 14%) para hacer frente a los compromisos salariales". También, la asociación advierte que puede haber "dificultades en el pago de los salarios próximos a vencer de no remediarse la situación".

Cabe destacar que esta decisión afecta a los usuarios de empresas como Recreo, Continental (que tiene, por ejemplo, la Línea C), El Norte, Cóndor, San Cristóbal (estas últimas 2 empresas son muy utilizadas por los ciudadanos de Rafaela), Nece, Paraná Medio, Laguna Paiva, Monte Vera, Franck, Venado Tuerto. Entre ellas, hay varias que trasladan usuarios a localidades de los alrededores de Santa Fe como Sauce Viejo, Arroyo Leyes, Santo Tomé, y otras que cubren trayectos más largos a ciudades del centro y norte provincial. El presidente de Atap, Rodolfo Wagner, indicó a El Litoral que "la definición fue suspender los servicios desde las 22 horas, porque son los que menos pasajeros trasladan y son más onerosos para las empresas. Es una forma de achicar costos, de no gastar combustible, ni horas hombre, ni material rodante. No queremos ocasionarles inconvenientes a los pasajeros, pero la situación ya se tornó insostenible".