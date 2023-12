Conociendo un poco más a Mabel Fossatti, a días de asumir su banca como concejal

Mabel inicia la conversación con diario LA OPINIÓN contando que es de San Cristóbal, y que por motivos laborales vive en Rafaela hace ya 41 años. Desde pequeña le gustaba leer y siempre mostró inquietud por el aprendizaje, lo que hizo que ingrese a la primaria antes de tiempo y se reciba de maestra a los 19 años, ya que en ese entonces la carrera duraba dos años y medio. Ya retirada de la docencia, tiene fuerzas y empuje para esta nueva etapa que comenzará activamente a partir del lunes 11 en el Concejo Municipal. Cuenta que inició su carrera como maestra en las escuelas N°477 Domingo F. Sarmiento y N°652 Villa Podio, y con el paso del tiempo se presentó al concurso de ascenso, accediendo en el 2006 a la dirección de esta última. “Fue una experiencia espectacular, donde salí del aula y me encontré con una institución en la que había que gestionar, además de lo pedagógico, el comedor, la copa de leche, en la época en donde estaba en vigencia la ley Federal de Educación con el 8° y 9° año incluidos en la escuela primaria”, comentó. Por aumentar el número de escuelas en la ciudad, fue trasladada a la N°481 Bartolomé Mitre, donde fue directora hasta el año 2016, culminando allí su carrera docente. “Realmente dos lugares hermosos, donde pude gestionar acompañada de mucha gente que tenía la camiseta puesta de la institución”, expresó.

Una vez jubilada, retomó su cercanía a la actividad política que había sido iniciada cuando su esposo Jorge Ingaramo -del partido UCR-, acompañaba en actividades y reuniones a Germán Bottero cuando comenzaba su carrera allá a fines de los 90’. “Me acerqué a los grupos de trabajo, al intercambio de ideas y a las charlas que había en Juntos por el Cambio-UCR, y llega la primera participación activa con la lista en el año 2019 donde quedo posicionada en el tercer lugar. Este año el lugar fue mucho más visible y expectante, y acá estamos, después de haber pasado las Paso y las generales, para asumir el 7 de diciembre”, comenta agradecida.

Cuando se le preguntó qué le atrae de la política respondió: “Me gusta participar, gestionar, me interesa mucho todo lo que está relacionado con la educación, la discapacidad, la inclusión, que es donde yo estuve trabajando todos estos años a través de la docencia. Y creo que todo lo que podamos aportar para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros es importante. Es un desafío que la gente se acerque y te diga: pasa esto, me gustaría o necesito esto… Por supuesto que no todo va a estar al alcance de nuestras manos, pero está bueno poder involucrase, colaborar, participar, porque a veces tenemos el mal hábito de quejarnos o criticar, pero hay que ponerse un poquito del otro lado de vez en cuando y ser propositivos”.

En su rol como concejal no se ve confrontativa. “No sé si después el tiempo me llevará a cambiar de posición, pero los primeros tiempos serán para observar y participar adoptando la dinámica de trabajo del Concejo. No está en mí pelear, sí soy firme en mis convicciones y decisiones; tengo firmeza, pero también sentido común, entendiendo que hay que ser empático y solidario ante los problemas y situaciones que se presenten”.

Culminando la charla, contó que los valores que defiende sobre todo son la honestidad y la transparencia. “Me parece que es muy importante la transparencia en estos tiempos que vivimos donde está todo muy desvirtuado, y que los conceptos que la gente tiene de la vida política no suelen ser los mejores”.