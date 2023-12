Ferro tiene un duro examen en San Jorge

Un partido clave para su futuro en el Regional Amateur tendrá Ferrocarril del Estado este domingo. A partir de las 18, el elenco dirigido por Oscar Born estará enfrentando como visitante a Atlético San Jorge, con el arbitraje de Diego Saracho (Cañada de Gómez).

Tras la buena victoria de local ante Libertad, los "bichitos colorados" tomaron un buen envión para tratar de dar el zarpazo en un reducto complicado, ante uno de los punteros junto al elenco sunchalense de la Zona 9. Ferro está invicto, con 6 unidades, pero pagó caro algunos de los empates de la primera rueda, ya que sus rivales directos perdieron un encuentro pero tienen un punto más.

Ferro no podrá contar esta tarde con el delantero Fernando Nuñez, por suspensión, quien sería reemplazado por César Berazategui, acompañando a Uriel Sandoval, pero mencionamos además que en la convocatoria como delanteros también fueron incluidos Eduardo Murúa y Federico Malano. En San Jorge se encuentra lesionado Mauro Albertengo, aunque el técnico Diego Torrente cuenta con un plantel largo para no resentirse por bajas.



LIBERTAD QUIERE APROVECHAR

Sabiendo que en la primera rueda le ganó a San Jorge, lo cual puede ser importante si estos dos equipos terminan igualados en el primer puesto, Libertad recibirá hoy a San Martín de Carlos Pellegrini. En el Plácido Tita comenzarán a jugar desde las 19 con el arbitraje de Lucas Cavallero (Totoras).

El conjunto de Gustavo Giorgi en lo previo tiene un panorama factible para depender de si mismo de cara a la jornada final, lo cual siempre es importante. San Martín tiene un solo punto y ya no tiene chances.

Libertad no podrá contar con el volante Andrés Mandrille por suspensión. Podría ir desde el inicio Agustín Costamagna, que fue suplente por no estar en su plenitud en el último encuentro ante Ferro.

Las posiciones: Libertad y San Jorge 7; Ferro 6; San Martín 1.