Estados Unidos advirtió por la muerte de palestinos inocentes

DUBAI, 3 (Reuters). - La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dijo que en Gaza están muriendo demasiados palestinos e instó a Israel a hacer más para protegerlos, al tiempo que esbozó una visión de Estados Unidos para la Gaza posterior al conflicto.

En una rueda de prensa en los márgenes de la cumbre climática COP28, la funcionaria afirmó que Israel tiene derecho legítimo a llevar a cabo operaciones militares contra los militantes de Hamás, que lanzaron ataques desde Gaza el 7 de octubre, en los que murieron más de 1.200 personas en el sur de Israel.

"Cuando Israel se defiende, importa cómo. Estados Unidos es inequívoco: el derecho internacional humanitario debe respetarse. Han muerto demasiados palestinos inocentes", declaró Harris.

Estados Unidos ha insistido cada vez más en que Israel debe reducir la zona de combate durante cualquier ofensiva en el sur de Gaza y garantizar zonas seguras para los palestinos.

"Mientras Israel persigue sus objetivos militares en Gaza, creemos que Israel debe hacer más para proteger a los civiles inocentes", señaló.

Harris consultó a los líderes regionales mientras asistía a la cumbre sobre el clima en Dubai, después de que el presidente Joe Biden le pidiera ocupar su puesto mientras se centra en la guerra entre Israel y Hamás.

Harris, en otro mensaje dirigido a Israel, dijo que Estados Unidos no permitirá el traslado forzoso de palestinos de Gaza o Cisjordania, el asedio de Gaza o el rediseño de las fronteras de Gaza.

"La comunidad internacional debe dedicar recursos significativos para apoyar la recuperación a corto y largo plazo en Gaza, por ejemplo, reconstruyendo hospitales y viviendas, restableciendo la electricidad y el agua potable y garantizando que las panaderías puedan reabrir y reabastecerse", señaló.

Con el tiempo, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina deben ser reforzadas para asumir finalmente las responsabilidades de seguridad en Gaza, pero hasta entonces "debe haber acuerdos de seguridad que sean aceptables para Israel, la población de Gaza, la Autoridad Palestina y los socios internacionales".

De cara al futuro, indicó que la Autoridad Palestina debe reforzarse hasta el punto de que pueda gobernar tanto Cisjordania como Gaza. Hamás ya no puede gobernar Gaza, afirmó.

"Queremos ver una Gaza y Cisjordania unificadas bajo la Autoridad Palestina, y las voces y aspiraciones palestinas deben estar en el centro de este trabajo", señaló.

"Una vez finalizada la guerra, los esfuerzos de reconstrucción deben proseguir con vistas al objetivo de una solución de dos Estados en la que Israel y los palestinos vivan en paz", dijo Harris, refiriéndose a un objetivo que Washington persigue desde hace tiempo y que no ha dado sus frutos.

La Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, gobierna actualmente parte de Cisjordania, luego que Hamás arrebató el control de Gaza en 2007 al partido mayoritario Al Fatah, del presidente palestino Mahmoud Abbas, y gobierna el enclave desde entonces.

El papel de Harris en la administración está siendo objeto de un creciente escrutinio, ya que Biden, de 81 años, aspira a un segundo mandato. Se le ha encomendado la tarea de ayudar a resolver una serie de grandes retos, desde la inmigración hasta el aborto y el derecho de voto en el país. La forma realista de gestionar Gaza tras el conflicto es una cuestión que enfrenta a los líderes regionales y a los expertos en Oriente Próximo.