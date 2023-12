Daniel Marfort: “No habrá motivos para celebrar mientras el honorario del médico no sea ético”

Hoy, domingo 3 de diciembre, es el Día del Médico. Se celebra en esta fecha, cada año, en honor a Carlos Juan Finlay Barres, médico cubano que descubrió que el mosquito aedes aegypti era responsable de la transmisión de la fiebre amarilla. Esto no fue aceptado en su momento, debido al hecho que en esos años se consideraba al contacto con objetos o ropa contaminados como el método de transmisión de la enfermedad.

En agosto de 1956 la Argentina se adhirió oficialmente a la conmemoración, a iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina y oficializada por decreto del gobierno nacional.

Así como lo hizo Carlos Finlay en su momento, día a día miles de médicos en Argentina contribuyen para transformar la medicina en pos del bienestar general de la sociedad, poniendo en riesgo sus vidas con el fin salvar a muchos, lo cual es sinónimo de entrega. A pesar de las dificultades, desde el principio lo han hecho de forma extraordinaria.

En Rafaela y la región, la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC) agrupa a más de 400 médicos y médicas. Fue fundada en 1946, en la ciudad. Sus principales objetivos son defender el trabajo y las remuneraciones de sus profesionales asociados y ofrecer a la comunidad una cobertura de salud de primer nivel.

En 1964, la Asociación Médica creó el primer prepago de salud de la provincia de Santa Fe denominado Centro Asistencial y uno de los primeros a nivel nacional. Desde ese entonces, ofrece a la comunidad un sistema solidario de Salud, que asegura la atención del paciente frente a la enfermedad y ofrece múltiples herramientas de prevención a más de 20.000 afiliados en una amplia región que incluye el noroeste de la provincia de Santa Fe y el Este de Córdoba.

Actualmente además administra más de medio centenar de convenios con Obras Sociales y empresas de Medicina Prepaga gestionando la facturación y administración arancelaria y asegurando la cobertura prestacional a miles de beneficiarios de esos convenios.

En este día, el Dr. Daniel Marfort, presidente de la Asociación Médica, comenta la actualidad del sistema de salud y pone de relieve la principal problemática de la profesión: los honorarios.



Llega otro Día del Médico en un complejo escenario para el Sistema de Salud...

Sigue pasando el tiempo y los médicos seguimos precarizados, aun cuando somos los que abrimos la puerta del Sistema de Salud. No fue siquiera suficiente la extraordinaria muestra de servicio y vocación que dimos en la Pandemia de Covid para cambiar la realidad. Para peor, atravesamos un contexto económico muy complejo que ha profundizado la situación que no solo se vive en nuestra región, sino que es un fenómeno que se está dando en todo el país.



Y el honorario ético es hoy el principal reclamo…

Por supuesto. Los médicos venimos viendo un progresivo detrimento de los aranceles que abonan las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, con plazos de pago que no se condicen con la inflación que tenemos.

Lo venimos diciendo hace tiempo. Y lo seguimos planteado en diferentes ámbitos por eso los profesionales nos vimos obligados a salir a defender el honorario ético en el consultorio, con el apoyo de todas las Asociaciones Médicas, Federación y Colegio de Médicos. Nuestra Asociación Médica ha tenido una posición muy activa, te diría de liderazgo en la región por este tema.

Por supuesto que no estamos conformes con esta situación, pero no bajamos los brazos. Si algo caracteriza a los médicos -y lo demostramos en la Pandemia- es el profundo compromiso con la profesión que amamos y que elegimos más allá de lo económico. Pero esto no significa que no luchemos por un ingreso ético que nos permita desarrollar nuestra actividad en condiciones dignas, que nos permita seguir formándonos y capacitándonos y trabajando en condiciones laborales que no pongan en riesgo nuestra salud.



¿Cómo cree que se sale de esta situación?

Siempre decimos que la única manera de salir de esta situación es estando unidos. La mayoría de los colegas ha entendido que el camino es actuar de manera orgánica y en forma colectiva, a través de las instituciones, por eso nuestra responsabilidad es estar presente en todas las discusiones, generar acuerdos, movilizar a todas las entidades y todos los sectores y golpear todas las puertas que sean necesarias. En ese sentido no bajamos los brazos y seguiremos haciéndolo. Es una tarea irrenunciable.



La complejidad del sistema no lo hace una tarea sencilla…

Lo sabemos. Y queremos que el socio médico sepa que este objetivo no depende sólo de un actor, sino que debe involucrar al sector privado, al Estado, al paciente; en un mercado de la Salud que está muy golpeado económicamente. Lo que no podemos hacer es claudicar a nuestra demanda, que es genuina y que requiere una urgente solución.



El mensaje de unidad es un tema recurrente en su gestión en la AMDC...

Claro, esto no se soluciona con acciones individuales. Se sale trabajando en conjunto, unidos. Y no es que sea solo la intención de esta Comisión Directiva, es el espíritu generalizado de los todos los médicos.

A ellos debemos agradecer su apoyo, su compromiso, su resiliencia. Nosotros en nuestra actividad particular vivimos la misma realidad, hoy nos toca tener la representación institucional por eso tomamos esta misión con profunda responsabilidad.

Queremos unir a los colegas. Esto lo vamos a repetir hasta el hartazgo: necesitamos que los médicos se involucren, que nos ayuden, que nos acompañen. Nuestro foco está en mejorar las cosas, sin pretensiones individuales. Todas las decisiones van en ese sentido.



¿Qué balance hace de la gestión hasta acá?

Creemos que le volvimos a dar voz a nuestros socios, transparentamos muchos procesos y pese a un contexto muy poco amigable desde lo social y económico, pudimos mejorar la gestión, poner las cuentas en orden, profesionalizar procesos, poner el foco en la capacitación de nuestros colegas que es una misión institucional, recuperar espacios edilicios que estaban muy venidos abajo; volver a ocupar lugares de discusión que se habían perdido y fortalecer la relación con socios estratégicos en la ciudad y la provincia.

Se hizo mucho en solo dos años, pero queremos hacer mucho más. Ojalá el contexto que viene nos lo permita.



¿Qué mensaje final les da en este día a sus colegas?

En este día tan especial, a los médicos queremos agradecerles. No quedan dudas de que los múltiples problemas que enfrenta nuestra sociedad pusieron un peso extraordinario sobre su tarea y, aun así, muchos siguen contribuyendo, colaborando, poniendo el cuerpo, lo que demuestra que el altruismo y la vocación de servicio que son una característica inherente a nuestra condición de médicos. Hoy celebramos eso, pero una vez más, sin claudicar la demanda de una retribución ética.