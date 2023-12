Se alerta por estafa bancaria

La técnica es engañar a sus víctimas y solicitarles que descarguen una aplicación, llamada Quicksupport o TeamViewer, para asegurarse el control de los celulares y, luego, las cuentas bancarias

El avance de la tecnología permitió que los clientes de los bancos puedan tener mayor acceso a sus ingresos por medio de su cuenta bancaria.

No obstante, luego de la pandemia del coronavirus, se automatizó el uso del homebanking para realizar transferencias y pagos, ya sea a través de un celular o computadora.

A partir de ello, los delincuentes encontraron una nueva forma de estafar al público, más bien empleando una serie de tácticas tecnológicas de acceso remoto.

¿De qué se trata la estafa de los ciberdelincuentes?



En el primer semestre del año, la Fiscalía de Delitos Económicos alertó a los argentinos, sobre nuevas estafas que estaban llevando a cabo los delincuentes.

A través de llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp, los estafadores se hacen pasar por vendedores o comerciantes de diferentes entidades bancarias.

La técnica es engañar a sus víctimas y solicitarles que descarguen una aplicación, llamada Quicksupport o TeamViewer, para asegurarse el control de los celulares y, luego, las cuentas bancarias.

En la mayoría de los casos, los ciberdelincuentes le indican a los usuarios si pueden “verificar que su compra se haya realizado” o bien “ayudarlos con el trámite bancario”.



Ciberdelincuentes: ¿cuáles son las precauciones para evitar estafas?



El Ministerio de Seguridad brindó una serie de recomendaciones para los usuarios, con el fin de prevenir todo tipo de estafa:

* No responder correos electrónicos que soliciten datos personales y no clickear en el enlace compartido.

* Proteger la información personal con contraseñas que sean difíciles de adivinar.

*Las estafas pueden provenir de distintos medios: correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

* Nunca un banco o un organismo público, va a solicitar que cambies tus datos personales o claves por internet, a través de un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico.