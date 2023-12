Señalaron que el piloto sufrió un derrame cerebral masivo

Un dato clave que arrojó la autopsia al cuerpo de Gustavo Degliantoni, el empresario de 71 años que perdió la vida luego que cayera el helicóptero que manejaba el domingo pasado, dio un vuelco en la investigación.

Es que Degliantoni “sufrió un derrame cerebral masivo”, y esta habría sido la causa por la que habría perdido el control de la nave, que dio lugar al trágico episodio en el que perdió la vida. En tanto, los otros ocupantes sobrevivieron.



MANIOBRAS

TEMERARIAS

Es que testigos que captaron la caída fatal del helicóptero daban cuenta de las maniobras temerarias que hacía el piloto, hasta que finalmente cayó y se estrelló contra el río Paraná, escenario que con el dato que brindó la autopsia, le da otro giro a la causa. Ahora, según lo publicado por Crónica, resta saber qué curso tomará el caso que quedó en manos de Matías Di Lello. fiscal federal de San Nicolás.



RESULTADO

DE AUTOPSIA

De manera que el resultado de la autopsia, abona la hipótesis que Degliantoni se descompensó y que, por ese motivo, la aeronave se precipitó hacia el agua.

“La autopsia practicada sobre el cuerpo de Degliantoni concluyó la existencia de un derrame cerebral masivo que provocó su muerte. Se tomaron muestras biológicas para realizar estudios de toxicidad y alcohol”, detalló el informe realizado en la Morgue Judicial de San Nicolás, según difundieron fuentes judiciales.



LOS VIAJEROS

En el helicóptero viajaban otros tres acompañantes, identificados como Rubén Calderone (76), Rubén Ojeda (63) y Osvaldo Iommi (70), que solo sufrieron algunas lesiones y fueron rescatados por diferentes embarcaciones que estaban en la zona, con la posterior intervención de Prefectura Ramallo y bomberos de esa zona.

Las imágenes captadas y difundidas a través de las redes sociales mostraron cómo la nave al principio pasó muy cerca del puente ,para luego ir descendiendo en dirección sur hasta su fin dentro del agua.



RELATO DE UN

SOBREVIVIENTE

Osvaldo Iommi (70), uno de los amigos de la víctima que viajaba en la nave al momento de la tragedia, contó que ninguno del resto de los hombres que estaban en el helicóptero notó que el empresario haya mostrado signos de alguna molestia.

"Veníamos bien, riéndonos, inclusive pasamos por varios lugares a saludar a amigos. No lo vimos con ningún malestar", manifestó.

Y señaló "no sé cuál es el motivo por el que venía volando tan bajo. Tal vez porque estábamos volviendo y faltaba poco, porque querían ver el partido de River".

"Era una tarde como cualquier otra. Estuvimos festejando porque había venido un amigo de Canadá", contó Iommi y continuó: "Venía todo bien, y pasó lo que pasó. Fueron segundos. Nosotros alcanzamos a salir, pero Gustavo quedó enganchado y no sabemos qué pasó".